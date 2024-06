M.A.T. Aspark SP600: l'hypercar elettrica più veloce al mondo

La Rimac Nevera non è più l’auto elettrica più veloce al mondo. Questo primato è ora detenuto dalla M.A.T. Aspark SP600, un’impressionante hypercar prodotta in Italia dalla Manifattura Automobili Torino (M.A.T.). Il termine auto riduce quanto questo veicolo sia eccezionale. Non è una semplice automobile, è una belva su quattro ruote che ha conquistato un nuovo record grazie alla sua straordinaria velocità. La SP600 è ufficialmente la vettura elettrica più veloce sul pianeta.

Nel novembre 2022, la Rimac Nevera aveva raggiunto una velocità massima di 412 km/h ma ora c’è una nuova regina in città. La M.A.T. Aspark SP600 ha superato questo limite toccando i 438,7 km/h. Il record dell’hypercar è stato stabilito l’8 giugno sul circuito dell’Automotive Testing di Papenburg con il pilota Marc Basseng con le mani sul volante. Alla presenza di importanti figure del settore, tra cui Masanori Yoshida, CEO di Aspark e Paolo Garella, CEO di M.A.T., la SP600 ha dimostrato la sua superiorità nel campo delle hypercar elettriche.

L’hypercar eccezionale nata da una collaborazione

L’Aspark SP600 è il risultato di una stretta collaborazione tra la giapponese Aspark e la torinese M.A.T. Dopo il successo della Aspark OWL, che raggiunse i 318 km/h su una distanza di 400 metri, l’obiettivo era creare un veicolo, non a caso considerato un’hypercar, capace di infrangere il record mondiale di velocità per le auto elettriche. Per garantire prestazioni ottimali, M.A.T. ha scelto Bridgestone come partner per gli pneumatici, sviluppando specifici Potenza Race.

La produzione della SP600 avviene a Torino, con uno sviluppo che ha combinato simulazioni avanzate e test fisici. Numerose sessioni in galleria del vento hanno permesso di convalidare le soluzioni aerodinamiche dell’hypercar, mentre M.A.T. ha gestito ogni aspetto del progetto, dal powertrain al software, dalle sospensioni al telaio, fino all’ingegnerizzazione di una batteria ad alte prestazioni.

I dettagli tecnici della SP600 non sono stati condivisi purtroppo. Gli esperti, basandosi sulle specifiche della precedente Aspark OWL, capace di raggiungere i 413 km/h, sviluppava una potenza di 1.953 CV, deducono che la nuovissima hypercar da record abbia simili caratteristiche. Con molta probabilità va addirittura a superarli, rompendo ogni schema e raggiungendo vette straordinarie di potenza e velocità.