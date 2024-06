Il prossimo 24 ottobre partirà lo Snapdragon Summit, l’evento dedicato al lancio delle ultime soluzioni hardware di Qualcomm. Il protagonista della conferenza sarà il chipset Snapdragon 8 Gen 4 che garantirà le performance della nuova generazione di smartphone top di gamma.

Qualcomm sta mettendo a punto un chipset ad altissime prestazioni, in grado di raggiungere valori mai visti prima nel settore mobile. Tuttavia, la ricerca dell’eccellenza da parte di Qualcomm avrà una ripercussione diretta sul SoC, sui produttori e sui consumatori.

Le indiscrezioni indicano che i prezzi dello Snapdragon 8 Gen 4 saranno più alti rispetto alle generazioni precedenti. L’aumento del costo unitario per i produttori potrebbe avere un effetto a cascata sui consumatori. Se queste voci dovessero essere confermate, possiamo aspettarci che tutti i flagship del prossimo anno avranno un prezzo di lancio più altro.

La qualità si paga! Qualcomm sembra intenzionata ad aumentare il costo unitario dello Snapdragon 8 Gen 4 rispetto alla generazione precedente

A lanciare questo allarme è stato il noto analista di settore Ming-Chi Kuo. Secondo l’analista, il prezzo del SoC di fascia alta di Qualcomm dovrebbe aumentare del 25-30% rispetto alla precedente generazione.

Considerando che al lancio lo Snapdragon 8 Gen 3 aveva un prezzo di circa 190-200 dollari per unità, la Generazione 4 si attesterà tra i 237,50 e i 260 dollari. Il motivo dell’aumento del costo è da ricercare nel nuovo processo produttivo utilizzato da TSMC. Il chipmaker taiwanese sta utilizzando le tecnologie N3E che offrono maggiore affidabilità rispetto ai processi produttivi utilizzati in precedenza.

Nonostante il prezzo finale più alto, Qualcomm non prevede flessioni nella domanda. Tutti i principali produttori utilizzeranno lo Snapdragon 8 Gen 4 anche per via delle prestazioni attese. I primi test benchmark promettono numeri da capogiro e, con l’aumentare delle funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, un SoC prestazionale è fondamentale sugli smartphone moderni.

Non resta che attendere il 24 ottobre per scoprire le prestazioni dello Snapdragon 8 Gen 4 e i primi smartphone annunciati per verificare se ci sarà un aumento dei prezzi per i consumatori.