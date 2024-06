Agrivoltaico: gli Stati Uniti investono sugli impianti e l'Italia cosa farà?

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia, come il fotovoltaico galleggiante e l’agrivoltaico, non sta procedendo come in molti avevano sperato. Queste tecnologie innovative, che uniscono la produzione di energia solare a modalità di utilizzo del territorio, stanno al contempo riscontrando un grande successo negli USA e in altre zone del mondo. Perché? Che vantaggi da la loro adozione e come si costruiscono?

Il fotovoltaico galleggiante è caratterizzato dall’installazione di moduli solari su piattaforme galleggianti. Queste vengono posizionate in bacini idrici, laghi e altre superfici d’acqua. Tale tecnologia ha numerosi vantaggi, tra cui l’uso efficiente di spazi che altrimenti non potrebbero essere utilizzati ed anche il miglioramento dell’efficienza dei pannelli. L’agrivoltaico, invece, integra la produzione di energia solare con l’agricoltura. Esso permette di utilizzare lo stesso terreno sia per l’agricoltura che per l’energia, ottimizzando l’uso delle risorse.

Come procede nel mondo la crescita dell’ agrivoltaico e del fotovoltaico galleggiante?

Negli Stati Uniti l’agrivoltaico sta crescendo rapidamente. Questo accade grazie al supporto del Dipartimento dell’Energia e delle comunità. Il concetto di Comunità Energetica si è infatti evoluto, includendo progetti che coinvolgono le cittadine locali e le piccole-medie imprese agricole. Un esempio ora in attivo è il progetto SunSmart Ames.

Il progetto SunSmart Ames comprende un impianto agrivoltaico da circa 4 ettari e 2 MW installato vicino all’aeroporto municipale di Ames. Per mantenere l’erba bassa tra i pannelli, il progetto utilizza una cinquantina di “pecore solari”, creando una perfetta unione tra produzione di energia e attività agricola. Questo progetto non solo produce energia rinnovabile a costi contenuti, ma dimostra anche come sia possibile tutelare il territorio e le comunità locali.

Un altro aspetto importante, oltre che interessante, dell’agrivoltaico è il suo ruolo nella protezione degli insetti impollinatori. L’ombra creata dai pannelli solari mantiene il suolo fresco e umido, favorendo la fioritura della vegetazione. In Italia, nonostante il grande potenziale del fotovoltaico galleggiante e dell’agrivoltaico, questi progetti non stanno decollando come dovrebbero. Le ragioni possono essere molteplici, andando dalla burocrazia alla mancanza di incentivi adeguati ed alla resistenza al cambiamento per scarsa conoscenza dei benefici di queste tecnologie.