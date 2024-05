TCL 40SE: il prezzo AMAZON è da urlo

TCL 40SE è uno degli smartphone più economici tra quelli attualmente in circolazione, poiché dovete sapere che oggi può essere facilmente acquistato dal pubblico a meno di 100 euro, senza dover assistere a particolari rinunce per quanto riguarda le specifiche tecniche a disposizione.

Il modello in questione viene caratterizzato dalla presenza di un display da 6,75 pollici di diagonale, è ovviamente un IPS LCD con risoluzione HD+ ed un refresh rate che può raggiungere anche i 90Hz, supportato da un processore octa-core che promette in cambio 128GB di memoria interna e 4GB di RAM. Il sistema operativo Android 13, quasi in versione stock, facilita l’accesso ad una infinità di funzioni molto interessanti, mentre la batteria da 5010mAh, è utilissima per riuscire ad utilizzare il prodotto per lunghi periodi, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

TCL 40SE: offerte da non credere su Amazon

Il TCL 40SE può essere oggi vostro ad un prezzo estremamente competitivo, poichè il prodotto in genere ha avuto una cifra mediana di 109,90 euro, rappresentando a tutti gli effetti una delle soluzioni più economiche tra quelle in circolazione. A renderlo ancora più appetibile ci ha pensato nuovamente Amazon, con il suo sconto aggiuntivo di 20 euro, che porta l’utente ad una spesa finale di soli 89 euro. Lo potete acquistare qui.

Molto interessante è il comparto fotografico, rappresentato da un doppio sensore integrato direttamente nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, che presenta dimensioni di 1/2,76″ ed apertura focale F1.8 con campo visivo di 74,2 gradi, passando poi per un sensore di profondità da 2 megapixel, anch’esso con dimensioni di 1/5″ e campo di visione di 88,8 gradi. Nella parte anteriore, invece, ecco arrivare una fotocamera da 8 megapixel, con la possibilità di approfittare di un angolo di profondità di 77,7 gradi.