Nuova settimana, nuovi sconti su Xbox Store. Puntualmente, infatti, il colosso americano Microsoft si appresta a portare tante novità per i propri utenti. Per questa prima metà del mese, in particolare, sono stati resi disponibili sullo store tantissimi sconti ed offerte su numerosi titoli di rilievo presenti per l’appunto su Xbox Store. Si tratta di sconti aperti un po’ a tutti, non solo agli abbonati a Xbox Game Pass. Vediamo qui di seguito quelli più interessanti.

Xbox Store, al via nuovi sconti ed offerte sensazionali per metà dicembre

Per questa prima metà del mese di dicembre 2024 il colosso americano Microsoft ha aggiornato il suo catalogo di sconti ed offerte presenti su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, ogni settimana l’azienda stupisce con sconti ed offerte davvero sorprendenti. Questa volta, in particolare, gli utenti potranno accedere a degli sconti assurdi che arrivano a sfiorare il 95%.

Con questi sconti folli, segnaliamo ad esempio due videogiochi in particolare. Ci stiamo riferendo rispettivamente ai videogiochi Need for Speed Heat Deluxe e Figment 2: Creed Valley. Entrambi sono dunque disponibili all’acquisto su Xbox Store con uno sconto del 95% ad un prezzo rispettivamente pari a 3,99 euro e 1,24 euro. Prezzi decisamente assurdi con cui gli utenti potranno portarsi a casa tanti videogiochi di rilievo.

Gli sconti poi non finiscono qui. Sono ad esempio disponibili sullo store anche videogiochi proposti con degli sconti altrettanto interessanti. Tra questi, ricordiamo ad esempio i videogiochi denominati Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg., Titanfall 2: Ultimate Edition e Mass Effect Legendary Edition. Tutti e tre sono al momento disponibili all’acquisto su Xbox Store con uno sconto molto elevato pari al 90%. In questo modo, gli utenti potranno acquistarli tutti e tre ad un super prezzo, pari rispettivamente a 9,99 euro, 2,99 euro e 6,99 euro.

Come sempre questi sono solo alcuni dei titoli disponibili su Xbox Store con i super sconti del momento. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale dell’azienda per scoprire tutti i videogiochi disponibili in sconto.