Nel 2025, Microsoft presenterà una nuova generazione di dispositivi Surface, pronti a dare inizio ad un cambiamento rivoluzionario grazie all’intelligenza artificiale. La serie comprenderà modelli con i processori Intel Lunar Lake, Snapdragon X Plus e AMD Ryzen AI. Tutti progettati per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica. Tra i dispositivi più attesi vi sono un Surface Pro aggiornato, un SurfaceLaptop Studio e un modello inedito con display da 11 pollici, una versione evoluta del SurfaceLaptopGo. Secondo le anticipazioni di Windows Central, i primi lanci potrebbero avvenire già al CES di gennaio. Mentre altri dispositivi arriveranno più tardi nel corso dell’anno.

Design compatto e prestazioni elevate: i dettagli dei nuovi Surface

Una delle novità principali riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale on-device, abilitata dalla piattaforma PC Copilot+. I Surface del 2025 offriranno funzionalità avanzate per una migliore esperienza utente. Come la gestione intelligente delle risorse e nuove interfacce basate sull’AI. In più, i modelli con chip Lunar Lake erediteranno caratteristiche di design premium. Tra cui il display antiriflesso già apprezzato nei SurfaceLaptop6 e Pro 10.

Il futuro della gamma Surface non si limiterà però solo all’innovazione tecnologica. Ma includerà anche un’attenzione particolare al design. Il modello con schermo da 11 pollici, ad esempio, rappresenterà una versione più sofisticata e performante del Laptop Go, mantenendo dimensioni compatte. Equipaggiato con il processore Snapdragon X Plus, avrà meno core rispetto alla versione Elite, ma includerà una NPU da 45 TOPS per elaborazione AI. Garantendo così prestazioni di alto livello per applicazioni avanzate.

Microsoft sta anche valutando diverse configurazioni per il nuovo Surface Laptop Studio. Oltre al Core Ultra 200 di Intel, l’azienda considera anche opzioni come AMD Ryzen AI 300 e Snapdragon X. Ciascuno con specifiche ottimizzate per elaborazione grafica e AI. Infine, i dispositivi dotati di LunarLake potrebbero integrare la connessione 5G, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso degli utenti che necessitano di soluzioni portatili e sempre connesse.