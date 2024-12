Ci stiamo avvicinando sempre di più alle festività natalizie e, per questa occasione, sono ormai diversi gli operatori telefonici che stanno proponendo svariate iniziative. Tra questi, anche l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre qualcosa. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile per il Natale, ovvero quella denominata WindTre GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre GO Xmas Edition, per Natale una nuova super offerta mobile

A partire dalla giornata del 10 dicembre 2024 l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile per il Natale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay. Quest’ultima è stata dunque resa disponibile all’attivazione proprio con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

Si tratta in realtà di una sorta di offerta gemella della precedente offerta denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. A differenza di quest’ultima, però, con la nuova promo gli utenti potranno usufruire del costo di attivazione totalmente gratuito, mentre con la precedente offerta era previsto un costo di attivazione di 9,99 euro.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta mobile davvero interessante e a basso costo. Nello specifico, gli utenti potranno avere accesso ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G con la massima velocità disponibile. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per questa offerta sarà pari a soli 9,99 euro al mese, scegliendo il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Ricordiamo che l’operatore telefonico ha deciso di proporre l’offerta WindTre GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay fino al prossimo 8 gennaio 2024.