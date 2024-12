I bonifici istantanei permettono di effettuare l’accredito di una somma in modo estremamente più rapido rispetto ad un bonifico tradizionale. Il passaggio di denaro avviene immediatamente, con la cifra bonificata visibile sul conto corrente del destinatario entro pochi minuti dall’emissione del bonifico.

Molte banche offrono questa opzione che, tuttavia, ha un costo maggiore rispetto a quello del bonifico ordinario. Tuttavia, questa situazione è destinata a cambiare molto presto. Come riportato da Repubblica.it e da tantissime altre testate, a partire dal prossimo 9 gennaio 2025 i costi extra dei bonifici istantanei saranno azzerati per tutte le banche italiane.

L’Italia, quindi, si adegua al Regolamento Europeo 886 risalente a marzo 2024 sui pagamenti istantanei. Questo significa che i bonifici istantanei dovranno essere proposti allo stesso costo del bonifico ordinario senza maggiorazioni. Inoltre, tutti gli utenti che utilizzeranno questo servizio potranno trasferire in denaro da un conto all’altro in meno di dieci secondi.

Fare un bonifico istantaneo diventerà più facile e meno costoso a partire da gennaio 2025, le banche italiane si adeguano all’UE

Tuttavia, le novità previste dal Regolamento Europeo non finiscono qui. Il servizio istantaneo dovrà essere attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 permettendo di accedere ai fondi in maniera nettamente più rapida rispetto a quanto accade oggi. Sarà possibile scambiarsi bonifici istantanei per un importo massimo di 100 mila euro all’interno dell’area Sepa, Single Euro Payments Area.

Ci sono importanti cambiamenti che riguardano anche i bonifici ordinari che dovranno diventare più veloci. Se un pagamento viene disposto entro le ore 17.00, la somma dovrà essere contabilizzata il giorno successivo senza ulteriori giorni banca.

Al momento, non è chiaro come si comporteranno le banche nel caso in cui un correntista fosse in possesso di un conto corrente con bonifici ordinari a costo zero. Non resta che attendere ancora qualche giorno per poter avere accesso a quella che è una vera e proprio rivoluzione del sistema bancario italiano.