Nelle ultime settimane abbiamo avuto l’opportunità di testare approfonditamente sei prodotti della gamma Cellularline, mettendo alla prova le loro funzionalità in diversi scenari d’uso quotidiano. La nostra analisi ha coinvolto i localizzatori Tracy e Tracy Card, il power bank Elite 20000, gli auricolari Eclipse, la stazione di ricarica Mag Hub e lo speaker Bluetooth Hype 20.

Abbiamo utilizzato questi dispositivi in varie situazioni: dai localizzatori testati in ambienti urbani e durante i viaggi, al power bank messo alla prova con diversi dispositivi simultaneamente. Gli auricolari Eclipse sono stati valutati sia in ambienti rumorosi che durante le chiamate, mentre il Mag Hub è stato integrato nella nostra postazione di lavoro quotidiana. Lo speaker Hype 20 è stato testato sia in ambienti interni che esterni, sfruttando la sua resistenza all’acqua.

Questa recensione raccoglie le nostre brevi impressioni dopo un utilizzo intensivo, evidenziando pregi e difetti di ogni prodotto per aiutarvi a fare una scelta consapevole in base alle vostre esigenze specifiche.

Cellularline Tracy

Il TRACY si presenta come un’interessante alternativa nel mercato dei tracker bluetooth, con alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente attraente. Questo dispositivo compatto e ultraleggero si integra perfettamente con l’app “Dov’è” di Apple, permettendo di tenere traccia di oggetti personali come chiavi, zaini o valigie con la stessa facilità con cui si localizzano altri dispositivi Apple.

Tra i punti di forza troviamo la certificazione IP67, che garantisce una buona resistenza all’acqua e alla polvere, e una batteria sostituibile dalla durata considerevole di un anno. La confezione include due tracker, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo per chi necessita di monitorare più oggetti.

Il principale limite è la compatibilità esclusiva con l’ecosistema Apple, che lo rende utilizzabile solo da utenti iOS. Tuttavia, per chi è già inserito in questo ambiente, il TRACY rappresenta una soluzione pratica ed efficace per non perdere mai di vista i propri effetti personali.

Voto: 4/5

Pro:

Integrazione perfetta con l’app “Dov’è”

Batteria duratura e sostituibile

Resistente ad acqua e polvere

Confezione da due pezzi

Contro:

Funziona solo con dispositivi Apple

Disponibile attraverso la pagina ufficiale di Amazon.

Cellularline ELITE 20000

ELITE 20000 si posiziona come un power bank di fascia alta che combina capacità elevata e versatilità d’uso. Con i suoi 20.000mAh di capacità, questo caricabatterie portatile offre un’autonomia impressionante, permettendo di ricaricare più volte qualsiasi smartphone. La presenza di due porte USB-C con supporto Power Delivery fino a 20W e una porta USB standard da 18W lo rende particolarmente flessibile, consentendo la ricarica simultanea di tre dispositivi.

Un elemento distintivo è il display LCD che mostra con precisione la percentuale di carica residua, una caratteristica premium che lo distingue dai modelli più basilari. Il design è stato curato nei dettagli, con un’attenzione particolare alla portabilità nonostante l’elevata capacità.

Il pacchetto completo include un cavo USB-C to USB-C, dimostrando attenzione alle esigenze dell’utente moderno. La tecnologia della batteria HD Li-Po garantisce affidabilità e sicurezza durante l’utilizzo.

Voto: 4.5/5

Pro:

Elevata capacità da 20.000mAh

Ricarica simultanea di tre dispositivi

Display LCD per monitoraggio preciso

Supporto Power Delivery fino a 20W

Design compatto considerando la capacità

Contro:

Potenza di ricarica non elevatissima per tablet e laptop

Peso che, seppur contenuto per la categoria, potrebbe risultare significativo per alcuni utenti

Disponibile attraverso la pagina ufficiale di Amazon.

Cellularline Tracy Card

TRACY CARD rappresenta un’evoluzione interessante nel mondo dei localizzatori bluetooth, distinguendosi per il suo design ultrasottile a forma di carta di credito. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per essere inserito in portafogli e porta documenti senza aggiungere ingombro significativo, risolvendo uno dei principali problemi dei tracker tradizionali.

Un punto di forza notevole è la durata della batteria, che arriva fino a 4 anni, superando significativamente la media della categoria. L’integrazione con l’app “Find My” di Apple offre un’esperienza utente fluida e familiare, permettendo sia la localizzazione di precisione tramite segnale bluetooth che il tracciamento a lungo raggio attraverso la rete di dispositivi Apple.

Tuttavia, come per altri prodotti simili, la limitazione principale resta la compatibilità esclusiva con l’ecosistema Apple. Il prezzo potrebbe risultare superiore a quello di tracker tradizionali, ma è giustificato dal design innovativo e dalla lunga durata della batteria.

Voto: 4.5/5

Pro:

Design ultrasottile ideale per portafogli

Batteria eccezionalmente duratura (4 anni)

Integrazione perfetta con l’app Find My

Doppia modalità di ricerca (vicina e lontana)

Contro:

Funziona solo con dispositivi Apple

Prezzo probabilmente superiore ai tracker standard

Disponibile attraverso la pagina ufficiale di Amazon.

Cellularline Eclipse

Gli ECLIPSE si presentano come auricolari true wireless che puntano sulla qualità audio e la riduzione del rumore. Il modello si distingue per l’implementazione della tecnologia Active Noise Cancelling e per la funzionalità Noise-Free Calls, caratteristiche solitamente presenti in prodotti di fascia più alta.

L’autonomia complessiva di 18 ore (6 ore di riproduzione continua più 12 ore aggiuntive dalla custodia di ricarica) si posiziona nella media della categoria. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile fino a 10 metri, mentre i controlli touch offrono una gestione intuitiva della riproduzione.

Particolare attenzione è stata posta sulla qualità delle chiamate, con un sistema di microfoni che filtra attivamente i rumori ambientali. La custodia di ricarica compatta si ricarica tramite USB-C in circa 2 ore, mentre gli auricolari richiedono 1,5 ore per una carica completa.

Voto: 4/5

Pro:

Cancellazione attiva del rumore efficace

Sistema avanzato per la qualità delle chiamate

Bluetooth 5.3 di ultima generazione

Controlli touch intuitivi

Ricarica rapida via USB-C

Contro:

Autonomia nella media della categoria

Peso di 36g leggermente superiore ad alcuni concorrenti

Disponibili solo in colore nero

Disponibile attraverso la pagina ufficiale di Amazon.

Cellularline Mag Hub

MAG HUB si presenta come una stazione di ricarica multifunzionale che combina la praticità della ricarica wireless magnetica per iPhone con la versatilità di quattro porte USB per altri dispositivi. Il prodotto spicca per la sua capacità di gestire simultaneamente diversi dispositivi con potenze di ricarica significative.

Il supporto magnetico compatibile con la tecnologia MagSafe è particolarmente interessante, offrendo una ricarica wireless a 7.5W per iPhone con allineamento automatico e preciso. La possibilità di ruotare il supporto fino a 180° aggiunge un elemento di praticità, permettendo di visualizzare lo smartphone da qualsiasi angolazione durante la ricarica.

La vera forza di questo hub risiede nella sua versatilità: due porte USB-C capaci di erogare fino a 65W, ideali per notebook e tablet, e due porte USB-A da 22.5W per dispositivi meno esigenti. Il display LCD che mostra la velocità di ricarica e la porta in uso è un tocco premium che facilita il monitoraggio dell’attività di ricarica.

Voto: 4.5/5

Pro:

Sistema di ricarica completo con supporto magnetico rotante

Potenza elevata sulle porte USB-C (65W)

Display LCD informativo

Possibilità di ricaricare più dispositivi contemporaneamente

Design funzionale e versatile

Contro:

Ricarica wireless limitata a 7.5W per iPhone

Compatibilità magnetica limitata ai dispositivi con MagSafe

Disponibile attraverso la pagina ufficiale di Amazon.

Cellularline Hype 20

Music Sound Hype si presenta come uno speaker bluetooth che bilancia potenza audio, portabilità e resistenza. Con i suoi 20W di potenza in uscita e un’attenzione particolare alla resa dei bassi, questo altoparlante offre una qualità sonora interessante nella sua fascia di prezzo.

Un elemento distintivo è la certificazione IPX6 che assicura una buona resistenza all’acqua, rendendolo adatto per l’uso all’aperto. L’aggiunta delle luci RGB sincronizzate con la musica crea un’atmosfera coinvolgente, trasformando ogni sessione di ascolto in un’esperienza visiva oltre che sonora.

Dal punto di vista tecnico, la connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e moderna, mentre i controlli fisici a pulsanti offrono un’interazione immediata e affidabile. Le dimensioni contenute (243 x 150 x 108 mm) lo rendono sufficientemente portatile pur mantenendo una presenza sonora significativa.

Voto: 4/5

Pro:

Potenza audio di 20W con enfasi sui bassi

Certificazione IPX6 per la resistenza all’acqua

Luci RGB sincronizzate con la musica

Bluetooth 5.3 di ultima generazione

Design compatto ed elegante

Contro: