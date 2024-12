Kymco Skytown 125: lo scooter urbano pratico ed elegante

Il nuovo scooter Kymco Skytown 125 è pensato per chi cerca un mezzo che sia pratico e agile. Il mezzo è stato ideato per dare un’alternativa utile per affrontare il traffico cittadino. Esso possiede, a livello di motore, un sistema monocilindrico da 125 cc, omologato Euro 5+. La potenza generata è di ben 8,2 kW (circa 11,2 CV) e possiede poi una coppia massima di 10,6 Nm. Cosa significa? Che nonostante le dimensioni compatte, questo scooter garantisce un’accelerazione pronta e una velocità massima di 95 km/h. Una velocità più che sufficiente per muoversi agevolmente in città.

Il motore dello scooter, raffreddato ad aria, è stato ottimizzato per una maggiore durata nel tempo, anche sotto il massimo stress. La ciclistica, con una forcella telescopica anteriore e doppi ammortizzatori posteriori, promette inoltre un’ottima guida, stabile ed iper confortevole. Le ruote in lega e il sistema frenante con frenata combinata CBS, come ultimo tocco, completano un pacchetto eccezionale che verte su sicurezza ed equilibrio.

Dotazioni: lo scooter dotato di tutto ciò che serve per il quotidiano

Non abbiamo “davanti” uno scooter solo dalle eccezionali prestazioni. Il Kymco Skytown 125 punta infatti a semplificare la vita di chi lo utilizza ogni giorno anche grazie al suo design accurato e ai dettagli tech inseriti. Il cruscotto LCD è ben leggibile in ogni condizione di luce, un dettaglio che fa la differenza nelle ore più movimentate della giornata. Le pratiche soluzioni di stivaggio comprendono un vano sottosella in grado di ospitare un casco full-size e un bauletto da 33 l di serie. Gli scomparti anteriori, uno dei quali dotato di presa USB, aggiungono ulteriore comodità per chi ha bisogno di ricaricare lo smartphone durante gli spostamenti.

E la sicurezza per chi guida e parcheggia lo scooter? È garantita dal sistema antifurto smart lock integrato nel blocchetto di accensione, che controlla anche l’apertura del serbatoio e del vano sottosella. Con un prezzo competitivo di 2.990 euro e la colorazione Nero Allione, il Kymco Skytown 125 si presenta come una scelta intelligente e completa per gli spostamenti urbani.