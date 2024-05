WhatsApp è probabilmente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ma non solo, perché probabilmente è proprio una delle piattaforme online più utilizzata al mondo.

Infatti, il traffico sull’App di Meta è davvero impressionante, visto che più di 2 miliardi di persone utilizzano WhatsApp attivamente, scambiandosi circa 100 miliardi di messaggi al giorno, tutti i giorni.

I numeri sono davvero impressionanti, ma c’è un fattore che stupisce ancora di più. Nonostante, appunto, WhatsApp sia così conosciuta e utilizzata da miliardi di utenti in tutto il mondo, non tutti conoscono tutte le funzionalità dell’applicazione, che sono davvero tante.

Le funzionalità più nascoste sono conosciute soltanto da pochi utenti, quelli che magari conoscono meglio questo tipo di applicazioni.

WhatsApp, quali sono i trucchi più utili da utilizzare sull’applicazione?

Alcune delle funzionalità più nascoste e segrete di WhatsApp sono di facile intuizione. Sto parlando della possibilità di cambiare lo sfondo alle chat recandosi semplicemente in Impostazioni e poi Chat e infine Sfondo Chat, oppure nascondere lo stato online o l’ultima visita recandosi sempre Impostazioni però questa volta cliccando sulla sezione Account e poi Privacy.

Altre, invece, sono un pochino meno intuitive come la possibilità di formattare il testo con dei caratteri come il grassetto, il barrato e il corsivo. Per abilitare il grassetto bisogna semplicemente inserire un asterisco prima e dopo la parola che si ha intenzione di evidenziare, per il barrato è necessario digitare il segno della tilde, sempre prima e dopo la parola, mentre per il corsivo bisogna digitare il simbolo del trattino basso.

Non tutti sanno, inoltre, che con WhatsApp è possibile inoltrare lo stesso messaggio a più persone contemporaneamente senza utilizzare i gruppi, ma tramite la lista broadcast, oppure addirittura programmare l’invio di un messaggio in un momento preciso, scaricando app di terze parti.

Sicuramente con l’integrazione su WhatsApp dell’intelligenza artificiale a breve saranno presenti ulteriori funzionalità che renderanno ancora migliore l’esperienza dell’utente sulla piattaforma.