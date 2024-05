Smart TV LG scontatissima su AMAZON: è un AFFARE

Una delle migliori marche didell’intero mercato è senza dubbio, capace nel corso degli anni di mettere a disposizione della community una lunghissima selezione di prodotti di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita.

Tra i tanti dispositivi oggi acquistabili su Amazon, abbiamo notato la presenza di una variante decisamente economica, o meglio fortemente scontata rispetto al valore originario di listino. Stiamo parlando di 50QNED816RE, la cosiddetta LG QNED, appartenente appunto alla serie QNED81, lanciata nel corso del 2023, e caratterizzata dalla presenza di un ampio display da 50 pollici di diagonale.

LG QNED: offerta incredibile attiva su Amazon

Dovete subito pensare di acquistare questa smart TV di casa LG, il suo prezzo di vendita è stato fortemente ridotto di 80 euro rispetto al solito valore mediano che ha raggiunto nell’ultimo periodo, cosicché gli utenti possano oggi spendere solamente 552,90 euro per il suo acquisto definitivo. Potete acquistarlo a questo link.

Sotto il cofano del televisore è possibile trovare il processore alpha7 Gen6, un SoC di altissima qualità che garantisce prestazioni di altissimo livello, sistema operativo webOS 23, forse uno dei plus maggiori del modello disponibile. Con tale OS, infatti, è possibile accedere ad una infinità di soluzioni di alto livello, compresa la trasmissione diretta dei contenuti dal proprio smartphone, solamente per citarne una, oppure l’accesso ai principali assistenti vocali, quali Google Assistant o Amazon Alexa.

Non mancano all’appello numerose tecnologie, grazie in primis alla presenza di una porta HDMI 2.1 nella parte posteriore, che viene poi potenziata dal VRR, il cosiddetto Variable Frame Rate, utilissimo soprattutto in ambito gaming. Il piede di appoggio centrale facilita il posizionamento su qualsiasi superficie, ricordatevi solo che l’altezza non è elevata, di conseguenza difficilmente potrete posizionare altri oggetti al di sotto.