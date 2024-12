ho. Mobile lancia la nuova offerta 5G con 200 GB a 9,99€ al mese

ho. Mobile, il gestore virtuale che opera su rete Vodafone, ha introdotto una nuova offerta che punta a conquistare gli utenti più esigenti. Finalmente arriva anche il 5G, insieme a un pacchetto completo di minuti, SMS e tanti GB, il tutto a un prezzo fisso e senza sorprese.

Cosa include l’offerta ho. Mobile

La nuova promozione di ho. Mobile offre tutto quello di cui gli utenti hanno bisogno, proprio come sempre. Ecco i dettagli nei particolari:

200 GB di traffico dati in 5G;

di traffico dati in 5G; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso tutti.

Il tutto a 9,99 euro al mese, un prezzo garantito per sempre. Un’offerta che combina un ampio bundle dati e un costo chiaro e trasparente, perfetto per chi vuole sfruttare la velocità del 5G.

Attivazione e opzioni per la SIM: ho. Mobile offre comodità per tutti gli utenti

L’attivazione ha un costo una tantum che parte da 2,99 euro, in base all’operatore di provenienza. Gli utenti possono scegliere tra una SIM fisica oppure una eSIM virtuale.

Optando per la eSIM, al costo di 1,99 euro, si può evitare di attendere la spedizione della SIM o di ritirarla in edicola, con un’attivazione più rapida e senza complicazioni. Per chi preferisce la SIM fisica, è possibile utilizzare il proprio SPID per velocizzare il processo.

Nuova assistenza tramite WhatsApp: il servizio che tutti invidiano a ho. Mobile

Tra le novità incluse nell’offerta, ho. Mobile introduce un’innovativa assistenza clienti tramite WhatsApp. Questo servizio permette di ricevere supporto in modo immediato e diretto, senza bisogno di chiamare o utilizzare app dedicate.

Con il suo ingresso nel 5G e un’offerta completa a meno di 10 euro al mese, ho. Mobile si propone come una valida alternativa per chi cerca affidabilità, velocità e convenienza. I costi chiari, l’opzione eSIM e il supporto via WhatsApp rendono questa promozione moderna e flessibile.