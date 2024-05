Se siete appassionati di arte digitale e amate esplorare nuove tecniche creative, Paintpad potrebbe essere il software che fa per voi. Questa innovativa applicazione, sviluppata da SamNChiet, consente di disegnare all’interno di Notepad utilizzando caratteri testuali, trasformando il classico Blocco note di Windows in una tela digitale unica nel suo genere.

SamNChiet, già noto per progetti divertenti come Desktop Goose, ha descritto Paintpad come “MS Paint in Notepad“. Suddetto nuovo software permette agli utenti di creare immagini trascinando il cursore all’interno del Blocco note e utilizzando il carattere “#“.

Su Windows arriva una nuova funzione

Tra le caratteristiche di Paintpad, troviamo la possibilità di modificare le dimensioni dell’input, consentendo agli utenti di variare la larghezza delle linee tracciate. Inoltre, è possibile cambiare il colore del testo utilizzato, aggiungendo una dimensione cromatica alle creazioni testuali. Un’altra funzione peculiare è lo strumento “Evaporate“, che permette di cancellare parti del disegno con facilità, offrendo così un controllo maggiore sulla composizione finale.

Al momento Paintpad non è ancora disponibile al download, eppure rappresenta già uno dei progetti più ingegnosi di SamNChiet. La capacità di trasformare strumenti tradizionali in piattaforme artistiche può rivelarsi particolarmente utile.

La presentazione di Paintpad arriva in un periodo molto stimolante per gli artisti digitali che utilizzano Windows. Durante la recente conferenza Build 2024, Microsoft ha annunciato Cocreator per Paint. Si tratta di un nuovo strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare immagini ispirate alle creazioni degli utenti. Tale ondata di novità tecnologiche offre nuove opportunità per esplorare e sperimentare l’arte digitale.

Paintpad, con la sua fusione di semplicità e innovazione, rappresenta un esempio perfetto di come la tecnologia possa essere utilizzata per reinventare e arricchire il mondo dell’arte digitale. In questo modo vengono offerti agli utenti diversi nuovi modi per esprimere la propria creatività e sperimentare nell’universo artistico in modo semplice ed innovativo.