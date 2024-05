Iliad regala una SORPRESA agli utenti con la Giga 180

Non sarà di certo un gestore a modificare l’intera scena della telefonia mobile, ma a quanto pare Iliad si sta impegnando molto. Questo provider, che tra i provider più forti detiene lo scettro di quello più affidabile, sta continuando con il ciclo di offerte a cui aveva abituato gli utenti.

Da qualche settimana è tornata disponibile una delle soluzioni più amate di sempre, ovvero la Giga 180. I più attenti avranno notato che era già disponibile qualche mese fa ma ora è ritornata con un prezzo ancor migliore. Iliad tende sempre a rimescolare le carte in tavola tra quelle che già possiede ed infatti ora era il turno di questa offerta. Chi aspettava l’occasione giusta per cambiare provider è capitato nel momento perfetto: la Giga 180 è la promo più amata in assoluto. Al suo interno ci sono i migliori contenuti se si pensa a minuti, messaggi e giga, ma anche il prezzo è uno dei migliori sul mercato. Oltre a tutto ciò c’è da ricordare che non c’è alcun tipo di restrizione in quanto Iliad permette a tutti di poterla sottoscrivere.

Iliad, la Giga 180 è tornata con tanti contenuti e con un ottimo prezzo

Garantendo ai suoi utenti tutto ciò che serve, Iliad ha fatto bingo ancora una volta con la Giga 180. All’interno di questa soluzione mobile ogni mese ci sono minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero di ogni gestore e 180 giga in rete 5G. Il prezzo mensile equivale ad una somma di soli 9,99 € per sempre e senza rimodulazioni.

Ricordiamo che c’è il 5G gratis all’interno di questa soluzione mobile, il che significa non pagare il massimo standard di connessione. Al di fuori di tutto ciò, Iliad garantisce anche una grande offerta sulla fibra ottica a tutti coloro che scelgono questa soluzione. Il prezzo dell’abbonamento domestico sarà di soli 19,99 €. Oltre questo, bisogna anche ricordare che il servizio clienti è uno dei più amati.