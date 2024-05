Gli scorsi giorni il Senato della California ha approvato una nuova proposta di legge SB 961. Quest’ultima si basa sulla richiesta di installare dei limitatori di velocità passivi per tutte le nuove vetture entro il 2032. A presentare la mozione è il senatore Scott Wiener. La California sarebbe il primo Stato della nazione ad implementare suddetto requisito di sicurezza per gli automobilisti. Si tratta di un intervento simile a una legge dell’Unione Europea che entrerà in vigore a luglio, ma che nel frattempo è già presente su alcuni nuovi veicoli.

Una nuova legge in California per gli automobilisti

Gli strumenti, i limitatori di velocità passivi, vengono utilizzati per avvertire i conducenti con dei segnali acustici e visivi ogni volta che superano il limite di oltre 10miglia all’ora. Come spiegato dall’ufficio del senatore Wiener. Inoltre, secondo quest’ultimo, la California e in generale gli Stati Uniti stanno registrando un picco di morti tra gli automobilisti, pedoni e ciclisti, alquanto spaventoso.

In particolare, è emerso che dall’inizio della pandemia, la situazione sta degenerando. Il rapporto sulla sicurezza stradale relativo al 2023 proposto dal California Office of Traffic Safety ha messo in evidenza l’aumento degli incidenti mortali. Nello specifico, quelli causati da automobilisti che guidano sotto effetto di droghe ed alcol.

Il senatore Wiener ha affermato che le morti degli ultimi anni dipendono da scelte politiche che accettano strade pericolose. Nello specifico l’aumento dei livelli di velocità sta mettendo in pericolo tutti gli automobilisti (e non solo) californiani. Adottando misure che siano più prudenti e migliorando la sicurezza è possibile, secondo il senatore, evitare gli incidenti e salvare vite umane.

La legge SB 961 porterebbe i veicoli passeggeri, autobus e camion ad essere dotati di limitatori di velocità entro massimo il 2032, come anticipato. È prevista inoltre un’introduzione graduale del 50% già entro il 2029. Al momento si tratta di una legge riservata alla California, ma potrebbe rappresentare un valido esempio da seguire per molti altri Paesi.