Qualcosa bolle in pentola in casa Samsung, non è un mistero infatti che dopo la presentazione della nuova linea di smartphone Galaxy S molto presto arriverà anche il turno della nuova linea Galaxy Fold, il Galaxy Unpacked di Luglio probabilmente mostrerà al mondo i due nuovi pieghevoli dell’azienda, Z Fold e Flip, proprio questi due dispositivi sono l’oggetto dei leaks di oggi.

Alcune info in più

Partiamo parlando di Galaxy Z Flip 6, perché un report dal portale coreano The Elec svela che Samsung utilizzerà la protezione Ultra-Thing Glass per rendere super resistente il display del device, ciò dovrebbe evitare qualsiasi possibile danno al display del pieghevole, consentendo sonni tranquilli anche ai più scettici sugli smartphone pieghevoli.

Nel dettaglio lo spessore dello schermo aumenterà leggermente, ciò oltre che aumentare la resistenza, consentirà anche di avere una piega centrale molto meno evidente rispetto a prima, il display passerà da uno spessore di 30μm del Galaxy Z Flip 5 ad uno di 50μm.

Per quanto riguarda invece il Galaxy Z Fold 6, sono arrivati online per la prima volta i risultati di un benchmark su Geekbench, con un benchmark che riporta un risultato di 1.964 punti in Single-Core e di 6.619 punti in Multi-Core, in tutta probabilità questo risultato è riconducibile al SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, sebbene siano punteggi leggermente al di sotto della media dei device con questa CPU, probabilmente ciò è legato all’immaturità dei software a bordo che sicuramente necessitano di qualche limatura prima del lancio.

Non rimane ora che attendere la presentazione di Samsung a Luglio per mettere le mani su questi dispositivi e vedere come vanno nella vita reale e se riusciranno a convincere anche gli utenti più scettici che da sempre vedono i pieghevoli non di buon occhio, soprattutto per la questione legata alla resistenza della cerniera presente tra i display, da sempre nodo della discordia.