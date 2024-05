Alfa Romeo: cambio di uno dei suoi elementi più disitintivi

Avete mai notato che i modelli più recenti come la Giulia, la Tonale e la Stelvio lfa Romeo presentano una caratteristica distintiva? La targa frontale montata di lato. Questo dettaglio è diventato con il tempo un segno distintivo delle vetture della casa di produzione, eppure sembra che stia per scomparire.

Il motivo del cambiamento non è legato a scelte di design, ma ad una direttiva di sicurezza dell’Unione Europea. A partire dalle prossime versioni, l’Alfa Romeo sarà infatti obbligata a montare la targa al centro così da adeguarsi alle regole riguardanti la sicurezza dei pedoni. Queste direttive preciso cercano di proteggere meglio i pedoni in caso di impatto con un veicolo.

Come hanno reagito i tradizionalisti Alfa Romeo a questo cambio?

Alejandro Mesonero-Romanos, capo del design di Alfa Romeo, ha poi confermato he il cambio è necessario a causa delle nuove regole di omologazione e non è stata una scelta dell’Alfa Romeo. Questa modifica la si può notare già sulla nuova Alfa Romeo Junior. La modifica nello stile segna anche un ritorno ad una certa simmetria delle auto, una scelta che ha diviso il parere dei designer, alcuni entusiasti ed altri meno. Sta di fatto che i puristi potrebbero restarne amaramente delusi.

Gli “alfisti” più accaniti, infatti, potrebbero non essere entusiasti di questa novità. A livello storico la targa laterale potrebbe essere associata all’identità della vettura. poiché storicamente associano l’identità del marchio alla targa montata lateralmente. Tuttavia, nella lunga storia del marchio, molte altre Alfa Romeo straordinarie hanno presentato la targa centrale, quindi non si tratta di una prima volta. Il cambiamento interesserà anche i nuovi modelli di Giulia e Stelvio che Alfa Romeo lancerà fra un paio di anni. Mesonero-Romanos stessi ha assicurato che il design dei nuovi modelli è ormai stato scelto ed ha confermato che sarà fantastico per entrambe le versioni. Davvero un cambio del genere potrebbe influenzare il parere degli acquirenti dei veicoli della casa o le preoccupazioni sono spropositate?