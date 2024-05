Il marchio iRobot, in particolar modo la serie Roomba, è forse uno dei più conosciuti al mondo, per questo motivo la maggior parte degli utenti che si affaccia nei robot aspirapolvere punta direttamente all’acquisto di un dispositivo del suddetto brand. In questi giorni Amazon ha deciso di ridurre la spesa da sostenere per l’acquisto di un modello molto interessante, e dal rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole per i consumatori.

Nell’idea di spendere una cifra inferiore ai 250 euro, è chiaro che l’utente non deve aspettarsi grandissime cose, ma allo stesso tempo si ritrova ad avere la possibilità di acquistare un robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti (definito a tutti gli effetti 2in1), controllabile da smartphone, con l’applicazione dedicata compatibile sia con iOS che con Android, pieno supporto all’assistente vocale (per inviare i comandi con la voce), ed una buona potenza di aspirazione.

Non perdetevi le offerte Amazon ed anche i codici sconto Amazon gratis, che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale a questo link.

Robot aspirapolvere: offerta incredibile oggi

Volete acquistare questo robot aspirapolvere? dovete sapere che il suo prezzo di vendita è tutt’altro che elevato, infatti il valore mediano raggiunto nell’ultimo periodo era stato di 328 euro, ma oggi è stato applicato uno sconto ulteriore del 30%, che lo porta ad un valore finale di soli 229 euro. Premete qui per l’acquisto.

Dimensionalmente il prodotto raggiunge 35,6 x 35,1 x 8,2 centimetri, soluzione più che allineata con gli standard del settore, il che gli permette di pulire senza troppa difficoltà sotto qualsiasi mobile o tavolino basso. La rumorosità non è assolutamente un problema, le ruote sono silenziose, ed anche l’aspirazione non porta ad un rumore così elevato da risultare fastidioso ad esempio nell’utilizzo in ambienti condivisi con altri condomini. La spedizione del dispositivo viene gestita da Amazon, la consegna è prevista in tempi relativamente brevi.