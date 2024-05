Ormai manca davvero pochissimo all’uscita della nuova linea di smartphone targata Apple, la linea di iPhone16. I nuovi dispositivi usciranno con molta probabilità nel mese di settembre 2024, come è successo per i precedenti modelli.

In questi mesi le indiscrezioni non si sono di certo sprecate, di conseguenza al momento i dettagli sulle caratteristiche tecniche e sul design dei nuovi smartphone sono stati praticamente quasi tutti svelati.

Le novità sono davvero tante rispetto anche all’ultimo modello uscito nel 2023, ovvero l’iPhone 15, vista l’ambizione di Apple di creare dei dispositivi sempre di ultima tecnologia.

Facciamo, infatti, una panoramica su tutti i dettagli che riguardano il nuovo iPhone 16. Innanzitutto sappiamo che il dispositivo uscirà in quattro versioni: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Tutti i modelli presenteranno delle dimensioni maggiori rispetto al passato, un display OLED con tecnologia micro-lenti, un processore Apple A18, dei tasti capacitivi che probabilmente presenteranno quattro diverse funzioni e un aumento della RAM anche nei modelli base.

iPhone 16: i mockup dei nuovi smartphone di Apple

I mockup della nuova linea di iPhone, ovvero i prototipi che servono per mostrare il design, sembrano confermare tutte queste indiscrezioni.

Infatti, per quanto riguarda le dimensioni sembra confermato un ingrandimento generale in tutti i modelli. L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus dovrebbero rimanere delle stesse dimensioni, mentre l’iPhone 16 Pro presenterà un display da 6,3 pollici e l’iPhone 16 Pro Max da 6,9 pollici, entrambi leggermente più grandi degli iPhone 15 pro e 15 pro max.

Sembra confermata anche la presenza del tasto capacitivo che servirà per effettuare delle azioni con la fotocamera. E a proposito del comparto fotografico, secondo le foto dei mockup, l’iPhone di base presenteranno le fotocamere in verticale, mentre iPhone 16 Pro Max avrà un sensore Sony e un obiettivo periscopico Super TeleFoto.

L’attesa è davvero quasi finita, e poi potremmo finalmente vedere questi splendidi esemplari di avanzata tecnologia sul mercato.