Incentivi Auto 2024: arrivo del nuovo ecobonus e le reazioni del settore

Dopo un’attesa apparsa interminabile, gli incentivi auto di quest’anno sono stati pubblicati finalmente sulla Gazzetta Ufficiale. Molte associazioni attendevano con ansia questo annuncio particolare dopo che i ritardi avevano creato preoccupazioni e disagi. Il non arrivo dell’Ecobonus ha ritardato fino ad ora il mercato delle auto elettriche ed lasciando molti potenziali acquirenti nel limbo, finché non è giunta la buona novella.

MOTUS-E è stata una delle principali associazioni a sollecitare più volte il Governo, incitandolo a sbrigarsi e a concludere le pratiche quanto prima. La notizia della pubblicazione è stata dunque accolta con grande entusiasmo dall’associazione e dai cittadini, convinti che gli incentivi aiuteranno il mercato automobilistico italiano. L’Ecobonus, infatti, dovrebbe consentire al nostro Paese di recuperare terreno nel settore, tornando a giocare un ruolo più importante, come ha fatto per anni, nel mondo delle auto.

Come hanno reagito le diverse associazioni alla notizia degli incentivi?

Nonostante il giudizio positivo, MOTUS-E ha espresso qualche riserva. È un peccato che la misura sia limitata a soli sei mesi e che non si sia colta l’occasione per allineare il tetto di prezzo delle auto elettriche incentivabili a quello delle ibride plug-in. Tuttavia, l’incentivo offre valori molto importanti per le auto a zero emissioni e permetterà a molti automobilisti di avvicinarsi all’elettrico. L’associazione sottolinea l’importanza di una visione a medio termine per stabilizzare il mercato italiano e allinearlo al mix di alimentazioni dell’Unione Europea. È fondamentale calibrare le politiche degli incentivi in modo da permettere a cittadini e imprese di fare scelte consapevoli in un contesto chiaro e prevedibile.

Anche Assogasliquidi-Federchimica ha accolto positivamente il nuovo Ecobonus. Questo provvedimento include un contributo per la trasformazione a GPL o metano delle auto fino a Euro 4, con incentivi di 400 e 800 euro rispettivamente e un fondo a disposizione di 10 mila euro. Secondo Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, questo provvedimento è fondamentale perché aiuta anche gli italiani che non possono permettersi l’acquisto di un’auto nuova. L’associazione auspica che a breve siano disponibili i provvedimenti attuativi del Decreto Ecobonus, così da consentire ai consumatori di accedere agli incentivi per il retrofit.