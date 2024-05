La presentazione ufficiale di ROG Ally X è imminente, ma le specifiche tecniche del nuovo dispositivo portatile sono già trapelate online, confermando e ampliando le informazioni precedentemente emerse tramite indiscrezioni.

Il cuore del nuovo handheld è il SoC AMD Ryzen Z1 Extreme. Ovvero lo stesso utilizzato nel modello di punta della serie. Anche lo schermo rimane invariato. Si parla di un display da 7pollici con risoluzione 1080p, refresh rate di 120Hz, supporto VRR, luminosità di 500nit e un tempo di risposta di 7millisecondi. Questo è solo l’inizio.

Asus ROG Ally X grandi novità in arrivo

Una delle principali innovazioni riguarda la memoria. Quest’ultima passa da 16GB di LPDDR5-6400 a 24GB di LPDDR5X-7500. In questo modo risulta più ampia e veloce. Tale upgrade dovrebbe migliorare le prestazioni della GPU, anche se il chipset rimane lo stesso. In ambito gaming portatile, anche un incremento minimo dei frame per secondo può fare una notevole differenza.

Per l’autonomia è previsto un netto miglioramento grazie alla batteria, che raddoppia la sua capacità da 40Wh a 80Wh. Tale valore è significativamente superiore rispetto ai concorrenti come MSI Claw (53Wh), Lenovo Legion Go (49.2Wh) e Steam Deck (50Wh).

Passando allo storage, le opzioni per l’SSD si ampliano fino a 1 TB. Inoltre, il dispositivo presenta un Precision D-Pad con una resistenza garantita per 5milioni di cicli e una porta USB-C 4 con funzionalità DisplayPort 1.4. Quest’ultima sostituisce la porta per le GPU esterne ROG XG Mobile. Il design è stato rivisitato e include una nuova ventola di raffreddamento, più piccola ma più efficiente.

La nuova ventola è più compatta del 23%. Grazie a un 50% di riduzione dello spessore delle alette, garantisce un incremento del flusso d’aria del 10%. Tale miglioramento della dissipazione del calore è ulteriormente facilitato dall’aumento delle dimensioni dello chassis. Quest’ultima mantiene la stessa lunghezza di 280mm, cresce leggermente in altezza fino a 117mm, ma diventa del 15% più spesso, passando da 3.2mm a 3.7mm.

Il peso del dispositivo aumenta di circa 70 grammi, un incremento giustificato dalla batteria più capiente. Con un peso complessivo che rimane competitivo, soprattutto se confrontato con i 675 grammi di MSI Claw (con batteria da 53 Wh) e gli 854 grammi di Lenovo Legion Go (che però monta uno schermo più grande), il ROG Ally X si posiziona come una solida scelta per chi cerca un dispositivo portatile potente e versatile.