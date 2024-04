YouTube Music, il servizio musicale nato direttamente dalla famosa piattaforma video di Google, ora presenta nella sua app una nuova sezione informativa. Si tratta della voce “Attiva”, una novità integrata in modo graduale tramite un aggiornamento delle versioni Android e iOS dell’app per cercare di migliorare ancora una volta le prestazioni del servizio e sodisfare le esigenze dell’utenza.

La nuova sezione “Attività” è stata progettata da Google per fornire agli utenti un accesso rapido alle ultime novità proposte dai loro artisti preferiti che seguono attraverso l’iscrizione al loro canale. Nel momento questi pubblicano singoli, album o altri aggiornamenti importanti, arriverà su YouTube Music una notifica. Il tutto è organizzato seguendo un ordine cronologico, proprio restare aggiornati in tempo reale su ciò che accade nel mondo della musica.

Come individuare la nuova sezione “Attività” su YouTube Music

La nuova funzione “Attività” è molto riconoscibile. Essa è caratterizzata un’icona a forma di campanella, molto simile a quella utilizzata per le notifiche nell’app principale di YouTube. Nella sezione si troveranno tutte le notizie più succose degli artisti seguiti ed andrà ad integrarsi in modo perfetto con il feed generale. L’opzione “Attività” è accompagnata da un’altra sezione speciale: “Suggeriti per te”. Attraverso di essa si accede ad un’arte in cui sono forniti consigli personalizzati sugli artisti da seguire in base alla propria cronologia, permettendo di ampliare la conoscenza della musica che si preferisce. Utilizzarla potrebbe essere un modo particolare per restare sempre informati, anche quando non si ha tempo.

La nuova sezione “Attività”, ovviamente, ha uno scopo solo nel momento in cui si è iscritti ai profili degli artisti e dei canali su YouTube Music. Senza iscrizioni, non vi sarà nulla quando ci si clicca. Questa aggiunta all’interfaccia di YouTube Music viene distribuita tramite un aggiornamento server per le app Android e iOS. Ciò vuol dire che non sarà necessario scaricare nulla dall’app store. Attenzione: la novità è esclusivamente presente sui device mobili e quindi non è disponibile sulla versione web.