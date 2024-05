In futuro basterà una candela per allungare la vita dei dispositivi

La Svezia può sembrare un luogo improbabile per rivoluzionare l’energia solare, ma la mancanza di luce durante i mesi invernali è stata una delle ragioni per cui il cofondatore di Exeger, Giovanni Fili, ha guardato oltre il Sole come unica fonte di energia per una cella fotovoltaica. La tecnologia rivoluzionaria della sua azienda può ottenere elettricità praticamente da qualsiasi fonte di luce, dalla luce solare diretta alla luce delle candele.

Possibile generare una carica dal chiaro di luna, anche se ci vorrebbe un po’ di tempo per accumularne abbastanza. La cella solare Powerfoyle è abbastanza resistente da essere incorporata nei caschi delle bici, ed è anche abbastanza versatile da imitare la pelle e l’acciaio per adattarsi a borse e altoparlanti. I pannelli solari interni sono in circolazione da decenni. Le calcolatrici a energia solare sono state introdotte per la prima volta negli anni ’70.

Il problema con le batterie delle calcolatrici ad energia solare le limitazioni delle celle di silicio amorfe su cui si basano. Sono troppo a bassa potenza, troppo fragili e troppo rigide per essere integrate in altri prodotti. L’ultima innovazione deriva da una scoperta fatta nel 1988 relativa alle celle solari sensibilizzate ai coloranti (DSSC). Una coppia di scienziati della UC Berkeley in California ha inventato una cella a basso costo e ad alta efficienza che era sia semi-flessibile che semi-trasparente.

Energia per ricaricare i dispositivi, la svolta di un’azienda svedese

Poco più di 20 anni dopo, Fili e il collega co-fondatore di Exeger, Henrik Lindström, hanno escogitato un nuovo materiale per elettrodi che offre una conduttività 1.000 volte migliore. La svolta ha costituito la base delle loro cellule Powerfoyle che ora vengono prodotte su scala commerciale. Le celle solari Powerfoyle di Exeger offrono un allontanamento radicale dai tradizionali pannelli coperti di vetro, eliminando la necessità delle linee d’argento che vedi su di esse che fungono da conduttori. Inoltre non sono sensibili all’ombreggiatura parziale, che riduce drasticamente l’efficienza dei pannelli fotovoltaici.

Il materiale simile alla pelle brevettato può persino trasformarsi in quasi tutti i materiali per consentire la perfetta integrazione in una vasta gamma di prodotti, pur rimanendo impermeabile, antipolvere e antiurto. “Funziona in qualsiasi condizione di luce, è più resistente di qualsiasi altra cella solare al mondo. Facile da fabbricare e può imitare qualsiasi superficie: pelle, fibra di carbonio, legno, acciaio”, spiega Fili.

La struttura di Stoccolma di Exeger ha la capacità di produrre 2,5 milioni di metri quadrati di celle solari ogni anno, rendendola la più grande fabbrica del suo genere in Europa. Parlando all’apertura della fabbrica nel 2021, Fili ha previsto che la tecnologia di Exeger “toccherà la vita di un miliardo di persone entro il 2030”. Le celle solari Powerfoyle hanno già trovato la loro strada in sette prodotti on-the-shelf tra cui cuffie, altoparlanti wireless e un casco – mentre sono stati annunciati altri sei. I clienti che hanno deciso di adottarla includono Adidas, Phillips e 3M, si vocifera anche che siano in trattativa con LogiTech e Apple.

Un futuro senza batteria

Miliardi di batterie usa e getta vengono buttate via ogni anno. I telecomandi TV da soli sono responsabili di 3,1 miliardi di batterie usa e getta gettate via ogni anno, secondo le stime di Samsung. Il gigante coreano dell’elettronica ha fatto del passaggio dalle batterie alcaline all’energia fotovoltaica una priorità per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Sostiene che potrebbe ridurre le sue emissioni di gas serra di circa 6.000 tonnellate all’anno.

La versatilità e la durata del Powerfoyle di Exerger implicano che le uniche limitazioni sono i dispositivi ad alta intensità energetica come laptop e smartphone, anche se potrebbero fornire un aumento significativo alla durata della batteria del 50-100 %. Exeger sta anche esplorando una cover per tablet a energia solare che potrebbe fornire abbastanza energia. I prototipi di prodotti incorporati con le celle solari Powerfoyle di Exeger includono tablet, borse e persino tende.