Il 10 luglio a Parigi si terrà il Galaxy Unpacked dedicato ai nuovi dispositivi Samsung, tra i quali i prossimi smartphone pieghevoli e la nuova generazione di smartwatch, i Samsung Galaxy Watch 7. Onleaks, fonte decisamente autorevole, ha recentemente confermato che tra i nuovi dispositivi indossabili farà la sua comparsa un nuovo modello: il Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Alcune immagini CAD hanno già svelato il design di quello che sembrerebbe essere un dispositivo parecchio promettente.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra: ecco le prime immagini del dispositivo

I render realizzati dal leaker Onleaks in collaborazione con Smartprix permettono di notare una certa somiglianza tra l’inedito dispositivo Samsung e l’affermato orologio di Apple. L’azienda sudcoreana potrebbe voler imitare il suo principale rivale realizzando uno smartwatch che manterrà il suo quadrante dalla forma circolare pur accogliendo una cornice esterna di forma quadrata con angoli abbondantemente curvi.

Lo stravolgimento estetico comprometterà la robustezza del dispositivo, che manterrà comunque un display da 1,5 pollici e la lunetta rotante alla quale Samsung decise di rinunciare nel 2022 per poi tornare sui suoi passi lo scorso anno. Si presume, inoltre, che il dispositivo accoglierà un terzo tasto sul fianco destro tramite il quale potrebbe essere possibile accedere ad alcune funzionalità ben precise.

La disposizione dei sensori sembrerebbe essere stata aggiornata ma non è ancora chiaro se il nuovo posizionamento è da considerare testimonianza della presenza delle nuove funzioni di misurazione del livello di glucosio nel sangue. Di certo, saranno assicurate le funzioni già presenti sui dispositivi attualmente in mercato.

Il successo del nuovo orologio Samsung non è così scontato, soprattutto se considerata la somiglianza con i dispositivi Apple. Gli utenti fedeli all’azienda sudcoreana potrebbero non essere del tutto convinti e decidere di optare per soluzioni differenti a meno che Samsung decida di implementare novità rilevanti in grado di attirare l’attenzione dei più.