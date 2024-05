Con il lancio del Pixel 8a, Google ha introdotto anche sul mercato italiano il suo Pixel Tablet. Quest’ultimo è disponibile sia con che senza la base dock con altoparlante incorporato. Un dispositivo utile per la gestione della domotica domestica. Allo stesso tempo offrirà le funzionalità di un minicomputer portatile.

Con uno spessore di 8.1mm e un peso di 493grammi, si presenta leggermente più pesante dell’ultimo iPad. Allo stesso tempo mantiene una buona maneggevolezza. La finitura in ceramica opaca conferisce al tablet un aspetto distintivo ed anche una presa sicura.

Il Pixel Tablet di Google conquista il mercato

Gli utenti possono scegliere tra due colorazioni grigio: creta e verde. Inoltre, il tablet è dotato di uno schermo LCD da 11pollici con risoluzione2560×1600. La scelta di quest’ultimo invece che l’OLED non va ad inficiare la qualità della visione. Lo schermo, infatti, offre colori vivaci e una luminosità davvero notevole.

Il tablet è dotato di quattro altoparlanti integrati. Quest’ultimi garantiscano una qualità audio accettabile per l’uso quotidiano. Il dock con altoparlante incorporato, invece, non soddisfa appieno le aspettative in termini sonori. Il suono risulta troppo concentrato sui bassi e sulle frequenze medie. In questo modo il risultato è simile a quello offerto da dispositivi audio economici.

Per il Pixel Tablet è stato scelto il chipset Tensor G2 a 5nanometri di Google. Quest’ultimo è stato abbinato ad 8GB di RAM per prestazioni fluide e veloci. Sono disponibili due opzioni di archiviazione: 128GB e 256GB. Per la connettività troviamo Wi–Fi6 e Bluetooth5.2. Manca una connessione diretta a reti mobili LTE o 5G.

Il tablet è fornito da due fotocamere da 8MP per ottenere immagini nitide in condizioni ottimali d’illuminazione. La batteria da 27Wh promette fino a dodici ore d’utilizzo continuativo per streaming video. Nella pratica però l’autonomia risulta leggermente inferiore anche se adeguata alla maggior parte delle esigenze quotidiane.

Con Android13 preinstallato, il Pixel Tablet offre l’interfaccia Material You tipica di quest’ultimi. Una caratteristica interessante è la Modalità Hub attivabile collegando il dispositivo alla docking station. In questo modo sarà possibile trasformare il tablet in un centro multimediale domestico simile ai display smart Google Nest Hub. Il prezzo potrebbe apparire elevato considerando le specifiche tecniche complessive. È però importante sottolineare che tale dispositivo rappresenta una soluzione ideale per gli utenti interessati agli strumenti integrati nell’ecosistema Google.