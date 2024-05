Microsoft sta lanciando un nuovo sistema basato sull’Intelligenza Artificiale che osserva tutto ciò che fa l’utente sul proprio computer.

Il sistema è pensato per essere come una “memoria fotografica” in modo che gli utenti possano ricordare ciò che hanno visto o fatto. L’intento è aiutare l’utente a capire cosa vuole fare dopo. L’azienda sta lavorando a “Windows Recall” per migliorare i suoi strumenti AI integrati. Tuttavia, è probabile che porti con sé preoccupazioni sulla privacy per i dati che raccoglie. La società ha affermato che consentirà alle persone di scegliere quanti e quali dati raccogliere. La maggior parte di queste funzionalità mira a portare gli strumenti di intelligenza artificiale su Windows, con l’obiettivo di rendere più semplice e veloce la creazione di nuovi documenti e la ricerca di informazioni.

La conferenza in cui Microsoft ha annunciato queste novità segue i grandi annunci sull’intelligenza artificiale della scorsa settimana da parte del rivale Google, nonché dello stretto partner commerciale di Microsoft, OpenAI. Google ha lanciato un motore di ricerca riorganizzato che inserisce periodicamente riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale nella parte superiore della pagina dei risultati. Sfoggia anche l’assistente AI Astra, ancora in via di sviluppo, che sarà in grado di “vedere” e conversare informazioni.

Intelligenza Artificiale integrata da Microsoft vede tutto ciò che facciamo

OpenAI, produttore di ChatGPT, ha presentato la scorsa settimana una nuova versione del suo chatbot. L’assistente vocale AI presenta caratteristiche umane, è in grado di scherzare su ciò che qualcuno indossa e persino tentare di valutare le emozioni. La voce somiglia così tanto a Scarlett Johansson che interpreta un personaggio AI nel film di fantascienza “Her” che OpenAI ha eliminato la voce per evitare malintesi. OpenAI ha anche lanciato una nuova versione desktop di ChatGPT progettata per i computer Mac di Apple.

Il prossimo appuntamento è la conferenza annuale degli sviluppatori di Apple a giugno. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha segnalato all’assemblea annuale degli azionisti della società a febbraio che sta facendo grandi investimenti nell’intelligenza artificiale generativa. Alcuni degli annunci di Microsoft lunedì sembravano progettati per mettersi sullo stesso piano di Apple. I nuovi PC Windows potenziati dall’intelligenza artificiale inizieranno a essere lanciati il 18 giugno. Sono realizzati dai partner di Microsoft: Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung. Coinvolta anche la linea di dispositivi Surface di Microsoft.