L’estate è ormai alle porte e, per questo motivo, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno cominciando a proporre alcune nuove iniziative dedicate. Tra questi, c’è il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco deciso di rendere disponibile una nuova offerta mobile pensata per tutti i turisti stranieri che verranno in vacanza in Italia. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta mobile denominata Kena Easy Europe. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Easy Europe, nuova offerta mobile per i turisti stranieri in Italia

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile una nuova offerta mobile pensata per tutti i turisti stranieri che verranno in Italia. Come già detto, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena Easy Europe. Si tratta di un’offerta mobile che sarà però limitata nel tempo.

Quest’ultima avrà infatti una validità di 7 giorni dal momento della sua attivazione. Dopo i 7 giorni, l’offerta sarà infatti disattivata in automatico. Gli utenti che decideranno di attivarla su una nuova scheda sim per venire in vacanza in Italia e in Europa, potranno utilizzare per sette giorni fino a ben 200 GB di traffico dati, 10 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Tutti i turisti stranieri che decideranno di attivare la nuova offerta mobile Kena Easy Europe dovranno sostenere un costo pari a 14,99 euro. Anche in questo caso, l’operatore ha anche deciso di offrire gratuitamente senza costi aggiuntivi anche il costo di attivazione dell’offerta mobile. Ricordiamo comunque che, al termine della settimana dell’offerta, gli utenti potranno comunque continuare ad utilizzare la scheda sim di Kena Mobile utilizzando il Piano Base Kena. Quest’ultimo comprende un costo di 25 centesimi per SMS inviato e un costo di 35 centesimi al minuto per le chiamate effettuate.