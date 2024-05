Samsung Galaxy Ring: il possibile prezzo, ci sarà un abbonamento

Il mondo della tecnologia non è più solo legato a smartphone e computer, ma anche a tutti gli oggetti ed accessori di contorno. Tra questi ovviamente ci sono gli indossabili, quei prodotti che possono essere utilizzati come semplici bracciali, orologi o in questo caso come un semplice anello. È di Samsung la grande novità che arriverà a breve sul mercato, anche se non si tratta di un’innovazione.

Il Galaxy Ring, previsto per questa estate, arriva in ritardo rispetto ad altri anelli intelligenti ma probabilmente porterà qualcosa in più. Samsung vuole infatti rilasciare un dispositivo davvero perfetto, utile per monitorare i parametri vitali ma anche tutti gli altri aspetti legati al corpo. Molte persone si stanno interrogando su quale sarà il prezzo del prodotto ed è proprio per questo motivo che se ne parla oggi: ci sono novità a riguardo. Il Samsung Galaxy Ring avrà un prezzo relativamente elevato e potrebbe proporre anche un abbonamento.

Il Samsung Galaxy Ring costerà più di 300 dollari e avrà un abbonamento

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni trapelate sul web, il prossimo anello di casa Samsung potrebbe avere un prezzo elevato. Contestualizzando il tipo di oggetto che si andrà ad acquistare, la cifra compresa tra 300 e 350 dollari sembra effettivamente abbastanza impegnativa, anche se non impossibile.

Quello che ha stupito gli utenti e la necessità di sottoscrivere un abbonamento mensile che potrebbe costare intorno ai 10 dollari o poco meno. Tornando al prezzo, sebbene possa risultare elevato, è praticamente in linea con i concorrenti principali già sul mercato.

Anche Oura, produttore di anelli smart, dispone un abbonamento mensile da 5,99 dollari per avere tutte le funzionalità. Samsung dunque non farà altro che accodarsi, proponendo la sua versione peraltro già mostrata a febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Ora l’attesa è per il prossimo 10 luglio, giorno in cui dovrebbe tenersi l’evento Unpacked dell’azienda a Parigi.