Nella vastità della nostra galassia, potrebbero esistere almeno sette stelle che fungono da possibili dimore per civiltà aliene estremamente avanzate. Queste strutture, chiamate sfere di Dyson, rappresentano enormi costruzioni che avvolgono le stelle stesse per catturare e sfruttare tutta l’energia che emettono, simile a mettere una campana gigante intorno al sole per raccoglierne il calore e la luce.

Le sette sfere di Dyson

L’idea delle sfere di Dyson è stata concepita dal fisico Freeman Dyson nel 1960. La teoria è piuttosto semplice: se una civiltà aliena fosse abbastanza avanzata, potrebbe costruire queste megastrutture attorno alle stelle per raccogliere e utilizzare l’energia in modo efficiente. Queste strutture potrebbero variare dalle sfere gigantesche che circondano completamente la stella a reti di stazioni spaziali e specchi in orbita.

Ma non stiamo affermando di aver trovato prove concrete di vita extraterrestre che sfrutta queste sfere di Dyson. Alcune stelle nel nostro universo, però, sembrano comportarsi in modo insolito. Dai dati raccolti da osservatori spaziali come Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, WISE della NASA e 2MASS, sono emerse sette stelle con caratteristiche suggestive di potenziali sfere di Dyson. Queste stelle sono tutte classificate come nane M, stelle più piccole e meno luminose del nostro Sole, e si trovano a una distanza relativamente vicina, “solo” a meno di 1.000 anni luce.

Va notato che non siamo gli unici a investigare su questo fenomeno. Un altro gruppo di ricercatori ha condotto una ricerca simile e ha individuato 53 potenziali candidati. Anche se non sappiamo se abbiamo esaminato gli stessi dati, sembra che ci sia un certo accordo su questo fronte.

Una ricerca che va approfondita

Naturalmente, stiamo attenti a non essere ingannati da altri fattori, come nebulose o detriti spaziali. Ma anche tenendo in considerazione questo, è difficile non considerare l’idea che ci sia qualcosa di più intrigante di semplici accumuli di materia cosmica.

Il prossimo passo sarà osservare più da vicino queste stelle misteriose. Stiamo programmando di utilizzare telescopi più potenti, come il James Webb Space Telescope, per scrutare attentamente questi sistemi e determinare se c’è qualche altra evidenza di attività aliena intelligente. Anche se il risultato rimane incerto, il viaggio verso la scoperta sarà senza dubbio entusiasmante.