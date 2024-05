Il prossimo 10 luglio si terrà un evento Galaxy Unpacked a Parigi. Samsung presenterà una serie di nuovi ed interessanti device tra cui gli auricolari Galaxy Buds 3 e l’atteso Galaxy Ring. Tuttavia, i protagonisti di giornata saranno certamente i Galax Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

In attesa di conferme ufficiali da parte del produttore coreano, le indiscrezioni riguardanti i nuovi foldable si stanno intensificando. In particolare, i nuovi report hanno svelato informazioni importanti sul design del Galaxy Z Flip6.

Grazie ad un produttore di cover e accessori di terze parti, è possibile ammirare i primi render dello smartphone pieghevole. Come è possibile notare dall’immagine in apertura, ci saranno alcune modifiche minori al foldable con apertura a conchiglia.

Rispetto alla generazione precedente, ci saranno dei richiami alle forme di Galaxy S24 con bordi più netti e un comparto fotografico caratterizzati da moduli rotondi. Proprio le ottiche saranno più grandi del predecessore e lo spazio tra i due sensori è stato ridotto. Ci saranno novità anche per quanto riguarda la griglia che nasconde gli altoparlanti.

Passando alle presunte specifiche tecniche, ci aspettiamo un display interno da 6.7 pollici e uno esterno che coprirà gran parte della superficie esterna. In questo modo sarà possibile visualizzare le notifiche senza dover per forza aprire il foldable.

Passando alle altre caratteristiche emerse in queste settimane, le due ottiche avranno una configurazione doppia, con un sensore da 50 megapixel e uno di supporto, probabilmente da 12 megapixel. Le prestazioni saranno assicurate dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e ci aspettiamo che i tagli di memoria disponibili saranno da 12/16GB di RAM e da 256/512GB di storage interno. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nelle prossime settimane.