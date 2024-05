Il team di DXOMARK ha analizzato a fondo il comparto fotografico di Huawei Pura 70 Ultra, il nuovo flagship del produttore cinese. Il cameraphone ha ottenuto il punteggio più alto mai registrato sulla piattaforma, sancendo un nuovo record assoluto.

Il protocollo sviluppato da DXOMARK per il test delle fotocamere è rigoroso e scientifico, quindi i risultati ottenuti sono analitici. Ogni prova ha riguardato le performance in campo fotografico, video e sullo zoom per analizzare l’esperienza utente in questo campo.

Huawei ha messo a punto un device che presenta molti punti di forza e pochi di debolezza, tanto da staccare nettamente la concorrenza. Il punteggio ottenuto è di 163 punti con cinque punti di vantaggio sul secondo classificato. Considerando che fino il distacco tra vari cameraphone era di appena un punto, il lavoro svolto dallo smartphone cinese è notevole.

DXOMARK non ha dubbi, Huawei Pura 70 Ultra è il miglior cameraphone di sempre con un ampio vantaggio sulla concorrenza

Il Pura 70 Ultra è caratterizzato da un sensore principale da 50MP con un sensore da 1 pollice e apertura f/1.6-4.0. L’ottica può contare sull’autofocus DualPD e su un sistema OIS. L’ottica ultrawide è da 40MP con apertura f/2.2 e autofocus QuadPD. Infine, il teleobiettivo da 50MP con apertura f/2.1, stabilizzazione OIS e autofocus QuadPD.

Come emerge dal test svolto da DXOMARK, può vantare un ottimo bilanciamento nell’esposizione e nel contrasto in tutte le condizioni di illuminazione. La resa delle foto scattate esprime il meglio di se sui display HDR che permettono di valorizzare al meglio i chiaroscuri.

Il sistema di autofocus e stabilizzazione è sempre veloce e accurato e il sistema di apertura variabile permette di ottimizzare la profondità di campo in ogni scatto. Quando si utilizza lo zoom, le texure rimangono ben visibili e il rumore non inficia la qualità dell’immagine.

Tuttavia, DXOMARK ha segnalato anche alcune criticità come la presenza di rumore nei video. In alcune inquadrature può palesarsi il fenomeno del ghosting specie nei soggetti in rapido movimento. In condizioni di luce bassa, il colore e le texture possono risentirne riducendo la qualità generale. Nonostante tutto, però, il Huawei Pura 70 Ultra può essere considerato il miglior cameraphone attualmente in commercio.