Jeep svela il suo SUV elettrico: arriva il modello Wagoneer S

Un nuovo modello straordinario sta per entrare a far parte del mercato automobilistico elettrico. Parliamo dell’innovativo Jeep Wagoneer S. Questo SUV elettrico, che dovrebbe essere presentato tra qualche giorno, porterà in campo prestazioni superiori a molte altre vetture e un design con linee eleganti e all’avanguardia.

Ciò che ha già sorpreso gli appassionati, da quel che si conosce proveniente dalle ultime notizie, è la sua potenza eccezionale. La nuova Jeep possiede infatti una potenza di ben 600 CV e 836 Nm di coppia. Con queste poche specifiche si comprende fin da subito quanto l’auto abbia le giuste carte per regalare al suo guidatore dinamicità ed una guida emozionante. Grazie alle sue prestazioni mozzafiato, il SUV sarà in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 3,4 secondi. Diverrà una sfida per la concorrenza arrivare a tali standard e ad eguagliare il SUV Jeep.

Quel che sappiamo sul nuovo modello Jeep

Il nuovo veicolo Jeep ha un’autonomia pazzesca, che va addirittura oltre i 480 km. Questo consentirà ai conducenti di effettuare lunghi viaggi senza dover ricaricare in continuazione l’auto. Oltre alle prestazioni di guida straordinarie, il SUV Jeep Wagoneer S ha anche uno stile particolare e futuristico. La parte frontale possiede una griglia a sette feritoie e viene illuminata da un sistema a LED che contribuisce nel dare alla vettura un aspetto audace e moderno. Per quanto riguarda le dimensioni, queste ancora non sono state rivelate con precisione, ma dalle immagini condivise in rete si presume che si aggirino sui 5m di lunghezza.

Il veicolo sarà poi dotato di un tetto panoramico a doppio pannello di serie e un sistema audio McIntosh da 19 altoparlanti. Chiunque si segga al suo interno potrà persino guardare le stelle venendo circondato dalla sua musica preferita se lo volesse. All’interno, il Jeep Wagoneer S presenta uno stile di pura tecnologia di alto livello. Troviamo i display per la strumentazione e per l‘infotainment a cui si aggiunge un terzo schermo, che forse sarà optional, destinato ai passeggeri ed un quarto per la climatizzazione.

Ora, non ci resta che attendere il debutto ufficiale del Jeep Wagoneer S, che fortunatamente sarà questa settimana. Riuscirà a soddisfare le promesse e le aspettative create? Sarà davvero capace di rivoluzionare tutto il settore dei SUV elettrici? Lo vedremo a breve.