Dopo l’annuncio della Nuova 600 Hybrid, la vettura è finalmente arrivata negli showroom FIAT. Il marchio la definisce una “family mover”, incarnando l’essenza che il veicolo aveva negli anni ’50.

Tuttavia, la nuova Fiat 600 si adatta perfettamente alle esigenze della mobilità urbana moderna, unendo stile, design e tecnologia. Il processo di elettrificazione della gamma continua grazie all’utilizzo di soluzioni all’avanguardia.

Fiat assicura un’esperienza di guida senza precedenti grazie alla motorizzazione ibrida presente sulla 600. Gli utenti potranno viaggiare a zero emissioni quando la velocità è inferiore a 30 km/h, una situazione tipica della mobilità urbana.

FIAT 600 è il nuovo SUV compatto dotato di un motore ibrido a basse emissioni ed è il primo a vantare la cromoterapia a bordo

Inoltre, la componente ibrida interverrà anche in ambito extra urbano, aiutando a minimizzare i consumi in ogni occasione. Quando la marcia avviene in condizioni stabili o in discesa e il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore, la componente ibrida interverrà limitando l’uso di carburante.

Come dichiarato dalla Casa, il nuovo motore è sviluppato per consentire un risparmio del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ad un motore tradizionale. I valori di accelerazione sono tipici del segmento, con uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 10 secondi. La motorizzazione da 1.2 litri sviluppa 100 cavalli ed è affiancata ad una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e ad un motore elettrico da 21-kW

Le dimensioni raggiungono i 4,17 metri di lunghezza e le cinque porte permettono a cinque passeggeri di viaggiare comodi. Il vano bagagliaio da 385 litri di capacità consente di caricare comodamente bagagli e spesa.

La nuova vettura della Casa torinese si posiziona nel segmento B ma con l’obiettivo di favorire la personalizzazione. Infatti, è la prima compatta a offrire la cromoterapia con la possibilità di scegliere fino a 8 colori diversi per le luci interne. Gli interni sono completamente personalizzabili con 64 abbinamenti possibili.