Windows on ARM: Adobe annuncia Premiere Pro e Illustrator nativi

Chi segue le notizie riguardanti l’informatica, forse saprà già che questo settore sta attraversando al momento un forte cambiamento. I nuovi chip Qualcomm stanno finalmente portando Windows on ARM sulla strada del successo. La Microsoft pare abbia accolto al volo l’opportunità, presentando, per la gioia degli appassionati, i nuovi PC Copilot+ e le sue funzionalità di intelligenza artificiale. Una delle novità più esaltanti è stato anche l’annuncio di Adobe avvenuto qualche giorno fa. La società famosa per i software creativi continua a dimostrare il suo totale appoggio a Windows on ARM lavorando sulle proprie app. Pare infatti che tra non molto due delle sue applicazioni più utilizzate dai creativi e dai professionisti, Premier Pro e Illustrtator, vadano ad unirsi alla lista dei titoli disponibili su questa piattaforma.

Adobe si unisce nelle altre aziende ed investe in Windows on ARM

In vero, su Windows on ARM, Adobe ha già reso disponibili Photoshop, Lightroom e Extress. La notizia, dunque, riguarda le app non presenti al momento e poco prima citate. Dalle dichiarazioni di Adobe rilasciate durante un evento, l’azienda ha assicurato all’utenza che le versioni native di Premiere Pro e Illustrator arriveranno “quest’estate”. Per questa estate la società non intende luglio o agosto, ma bensì il mese prossimo. La tempistica va a coincidere così perfettamente con il lancio dei primi dispositivi PC Copilot+ del 18 giugno.

Ma la partnership tra Microsoft e Adobe non si ferma qui. La Microsoft ha annunciato una stretta collaborazione che servirà per ottimizzare l’IA all’interno di queste app, così da riuscire a sfruttare appieno le capacità dei processori NPU. In tal modo le due società promettono agli utenti di poter accedere un’accelerazione incredibile nella creatività digitale. Adobe non è l’unica società che ha investito in questa nuova piattaforma. Google con Chrome, Vivaldi, Slack, Opera, Spotify, Zoom, Blender e DaVinci Resolve hanno già lanciato le versioni native delle loro app. Windows on ARM si sta dunque rapidamente affermando nel futuro dell’informatica. Il cambiamento ha inizio e a quanto pare le prospettive sono esaltanti.