Gli Europei di calcio sono sempre più vicini e con il loro arrivo cresce l’entusiasmo dei fan. C’è anche il risvolto negativo della medaglia. Insieme all’entusiasmo cresce anche il pericolo di truffe online. È emersa infatti la tendenza degli hacker di sfruttare l’evento per diffondere contenuti ingannevoli. L’obiettivo è quello di sottrarre denaro ed informazioni personali agli appassionati di calcio.

A tal proposito, l’agenzia di sicurezza informativa Check Point Software ha lanciato l’allarme relativo all’aumento delle minacce cyber legate proprio all’evento sportivo. Tra i principali pericoli c’è la possibilità che gli hacker facciano uso dell’intelligenza artificiale per creare contenuti deepfake da utilizzare per ideare e diffondere campagne malevole.

Europei di calcio colpiti dalle truffe

Alcuni ricercatori hanno dichiarato che sono disponibili oltre 3.000 risorse per generare deepfake. Quest’ultime sono disponibili anche su piattaforme open source come GitHub. Al momento su Telegram sono attivi circa 500 canali e gruppi che offrono servizi di deepfake con annessi i prezzi.

A tal proposito, Cristiano Voschion, Country Manager di Check Point Software Italia, ha dichiarato che gli Europei, ma in generale gli eventi sportivi hanno sempre un grande impatto finanziario e in questo contesto dati e denaro dei tifosi che potrebbero essere sfruttati con tecniche di social engineering.

In vista di una situazione così complessa gli esperti consigliano, in vista dell’arrivo degli Europei, di aumentare la sicurezza e la prudenza per evitare truffe di phishing sui biglietti o possibili lotterie fasulle. Inoltre, bisogna incrementare le misure contro la disinformazione, i deepfake ed anche i voice fake che simulano messaggi auto con l’AI.

Voschion conclude che con l’avvicinarsi degli Europei di calcio 2024 è necessario prestare sempre più attenzione alla tutela di tifosi ed anche organizzatori. In questo contesto la cybersicurezza deve diventare una priorità assoluta per evitare inganni e rischi legati alle tecnologie di manipolazione che in vista dei grandi eventi sportivi possono aumentare vistosamente e creare maggiori situazioni di pericolo.