Ricordate lo scandalo dell’anno scorso con l’intervista “Das erste Interview!” di Michael Schumacher pubblicata da Die Aktuelle? È ancora fresco nella mente di molti. La copertina del giornale gridava la “prima intervista” con il leggendario campione di Formula 1, attirando subito l’attenzione di tutti. Ma c’era un piccolo dettaglio sotto l’immagine di Schumacher che passava inosservato: la scritta “Es klingt täuschend echt”, che significa “sembra ingannevolmente reale“.

La famiglia Schumacher e il suo dolore

E infatti, l’intervista non era affatto reale. Era tutta opera di un algoritmo di intelligenza artificiale. Il giornale aveva creato questa finta notizia per catturare lettori, sfruttando il nome e la fama di Schumacher. Molti ci sono cascati, comprando il tabloid solo per scoprire, una volta aperto, che era tutta una bufala.

La famiglia Schumacher, da sempre molto riservata sulla vita privata del campione dopo il tragico incidente sugli sci, non ha preso bene la cosa e ha deciso di fare causa al gruppo editoriale Funke, responsabile del giornale. Sabine Kehm, la portavoce della famiglia, ha fatto sapere via email all’Associated Press che hanno vinto la causa. L’editore dovrà pagare 200.000 euro di risarcimento danni. Non sono stati forniti altri dettagli, ma sappiamo che la caporedattrice Anne Hoffmann è stata licenziata l’anno scorso, probabilmente a causa di questa vicenda.

Questo episodio mette in evidenza i rischi e il potenziale pericolo dell’uso dell’intelligenza artificiale nel giornalismo e nella creazione di contenuti. Certo, l’IA può essere uno strumento fantastico per generare contenuti rapidamente ed efficacemente, ma deve essere usata in modo etico e responsabile per evitare inganni alle persone. La vicenda della falsa intervista a Schumacher ci ricorda che l’IA può essere manipolata per scopi sensazionalistici, minando la fiducia del pubblico nei media.

Un modo onesto di fare giornalismo

La lezione qui è chiara: bisogna usare l’intelligenza artificiale nel giornalismo con un forte senso di etica professionale. Solo così si può mantenere la fiducia del pubblico e garantire che le nuove tecnologie migliorino la qualità dell’informazione invece di ingannare e manipolare. La falsa intervista a Schumacher è un promemoria per tutti i media di riflettere sulle loro responsabilità quando usano strumenti potenti come l’IA. Insomma, se vogliamo evitare altri scandali come questo, dobbiamo assicurarci di usare l’intelligenza artificiale in modo trasparente e onesto.