BYD si prepara al lancio del suo nuovo mini SUV elettrico, il Bao 3, promettendo prestazioni eccezionali a un prezzo competitivo. Dopo aver svelato il prototipo, ora è possibile dare un’occhiata alle prime immagini della versione di produzione, suscitando grande interesse tra gli appassionati di veicoli elettrici.

Il Bao 3 a due motori elettrici

Una caratteristica distintiva del Bao 3 è l’adozione di due motori elettrici che garantiscono trazione integrale, una scelta che sottolinea l’impegno di BYD verso l’innovazione tecnologica. Nonostante BYD stia sviluppando tecnologie avanzate come la piattaforma elettronica 4.0 e la batteria Blade 2.0, il Bao 3 si baserà sulla prima generazione della batteria Blade, già utilizzata nei modelli attuali dal 2022.

Per quanto riguarda le dimensioni, il Bao 3 misura 4,6 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e 1,72 metri di altezza, con un passo di 2,74 metri e un peso a vuoto di circa 2.150 chilogrammi. Queste caratteristiche lo rendono adatto al fuoristrada, con un angolo di attacco di 25º e un angolo di partenza di 28º, garantendo versatilità su terreni accidentati.

I due motori elettrici, da 150 CV sull’asse anteriore e 300 CV sull’asse posteriore, consentono al Bao 3 di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 201 km/h. Le dimensioni degli pneumatici variano tra le misure 235/60R18 e 245/50R19, a seconda della versione scelta.

Nonostante le tensioni commerciali internazionali, BYD prevede di mantenere un prezzo competitivo per il Bao 3, stimato intorno ai 28.300 euro al lancio. Questo posiziona BYD favorevolmente rispetto ad altri marchi cinesi come MG, anche considerando potenziali impatti dei dazi sull’importazione in Europa.

Il problema dei dazi alla Cina

Le strategie di pricing di BYD potrebbero subire influenze significative dai dazi attuali, con possibili ripercussioni sul mercato europeo e sulle operazioni delle aziende europee in Cina. Il Bao 3 rappresenta comunque un passo importante per BYD nel mercato globale dei veicoli elettrici, offrendo un equilibrio tra potenza, tecnologia e capacità fuoristrada che potrebbe attrarre una vasta gamma di consumatori.