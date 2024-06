Teamfight Tactics è pronta a dare il via all’evento “Festa per i 5 anni”. Al fine di celebrare il quinto anniversario del titolo insieme ai propri utenti, gli sviluppatori hanno dato il via ad una serie di sorprese che coinvolgeranno la community fino al 15 luglio.

I server di tutto il mondo sono già stati aggiornati e ogni nuova partita a Teamfight Tactics sarà a tema festa. I giocatori potranno divertirsi nel gioco strategico utilizzando i campioni e gli oggetti provenienti dell’universo di League of Legends.

Inoltre, sarà possibile sbloccare premi e ricompense esclusive per divertirsi tutti insieme. Non mancheranno attività a tema compleanno tra cui anche una nuova modalità chiamata Festa di Pinguì.

Teamfight Tactics vuole festeggiare i primi 5 anni con tanti premi e ricompense per tutti i giocatori e gli appassionati

I giocatori che effettueranno l’accesso al gioco durante l’evento, riceveranno PE che saranno accumulati nel “Pass evento Festa per i 5 anni”. Ogni accesso garantirà l’ottenimento dei gettoni del tesoro che potranno essere utilizzati come valuta in-game.

Effettuare l’accesso per 10 giorni consecutivi garantirà 500 gettoni del tesoro e una emote esclusiva chiamata Faccio festa. Si potranno ottenere anche frammenti di stella, nuovi elementi grafici, costumi e le Mini Leggende basate sugli aspetti nuovi ed iconici di Pinguì, la mascotte del gioco. Gli appassionati di League of Legends saranno felicissimi di accogliere i nuovi Mini Campioni: ADC Yordle, Tristana e Tristana Cosplayer di Pinguì.

La nuova modalità di gioco “Festa di Pinguì” include elementi esclusivi dei set precedenti e celebra la storia del gioco. Ogni campione sarà caratterizzato da una classe diversa e dotato di alcuni tratti esclusivi che modificheranno l’approccio ad ogni partita.

Infine, gli sviluppatori hanno nascosto sorprese e easter egg all’interno del gioco. Scoprire questi contenuti nascosti darà diritto a ricevere regali interessanti ed esclusivi. I festeggiamenti per Teamfight Tactics sono già in corso e tutta la community è invitata.