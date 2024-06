L’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta per proporre per i suoi già clienti e non una nuova offerta di rete mobile. In particolare, nel corso dei prossimi giorni sarà resa disponibile ufficialmente la nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10. Si tratta di un’offerta dal prezzo estremamente molto basso ma che include comunque tutto ciò che può servire agli utenti. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

CoopVoce sta per prendere disponibile la nuova offerta low cost CoopVoce Evo 10

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10. Quest’ultima, secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’azienda, sarà disponibile all’attivazione a partire dal prossimo 20 giugno 2024. L’offerta in questione dovrebbe essere disponibile per circa un mese, ovvero fino al prossimo 17 luglio 2024.

Si tratta di un periodo di disponibilità piuttosto lungo e che permetterà agli utenti di attivare un’offerta molto conveniente. Nello specifico, l’offerta CoopVoce Evo 10 includerà ogni mese fino a 10 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G su rete TIM. Oltre a questo, l’offerta includerà nel suo bundle anche 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Per poter usufruire di questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo di appena 4,90 euro al mese. L’offerta in questione sarà attivabile sia da chi è già cliente dell’operatore virtuale CoopVoce sia da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri specifici operatori. Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico virtuale CoopVoce si sta preparando per lasciare gli utenti senza parole grazie alla sua proposta. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale sono anche disponibili altre offerte di rete mobile estremamente interessanti e sempre a basso costo.