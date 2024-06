Truffa phishing: il messaggio in mail è pericoloso e svuota i conti

Nelle ultime ore si sta ripetendo sempre di più la truffa che prometterebbe degli affitti scontati a Dubai. Le persone l’hanno individuata e segnalata, ma tantissime altre ci sono cascate perdendo i loro dati personali e i loro soldi. In basso c’è scritto il testo per intero.

La truffa degli affitti a Dubai: ecco il testo incriminato dagli utenti

“Vivi un’esperienza di gusto senza precedenti a DUBAI!

Assapora i mille gusti della cucina emiratina a Dubai in location con viste mozzafiato! La città offre una soluzione per tutti i gusti: troverai ristoranti esclusivi per un’esperienza di lusso e locali a buon mercato dove poter assaggiare piatti della tradizione locale ma anche pietanze internazionali, proprio in virtù del fatto che la città è da sempre un punto di incontro di culture e nazionalità differenti.

Se ami assaggiare la cucina tipica locale, nella tua lista non può mancare l’Al Harees, un piatto tradizionale a base di grano e carne, il Machboos, sempre a base di riso, carne o pesce, e i Luqaimat, dolci fritti spesso serviti con sciroppo di datteri o miele.

Utilizza il codice LOLDUBAI2024 per ottenere uno sconto del 10% sulla prenotazione del tuo hotel a Dubai!

Inserisci il codice sconto nell’apposito spazio che troverai in fase di prenotazione hotel. Lo sconto è valido sulle prenotazioni hotel effettuate entro il 31/12/2024 per viaggiare in qualsiasi periodo.

LOLDUBAI2024“.

Questo è il testo, il quale propone praticamente dei finti sconti per Dubai. Tante persone sono cascate dunque nella truffa, credendo di poter accaparrarsi un affitto con un costo scontato del 10% negli emirati arabi. Fate molta attenzione e date un’occhiata soprattutto al mittente, il quale di certo non possiede un indirizzo e-mail con un dominio verificato. Non cliccate assolutamente sui link, in quanto verranno rubati i vostri dati personali per poi inviarvi messaggi commerciali e fare attività illecite.