Prestazioni del Snapdragon X Elite nei nuovi PC Windows 11

Le prime prove reali del chip Qualcomm Snapdragon X Elite nei nuovi computer Windows 11, inclusi nel programma Copilot Plus PC, hanno suscitato un certo grado di delusione. Soprattutto se confrontate con le aspettative generate dalle campagne di marketing di Qualcomm e Microsoft. A tal proposito alcuni utenti hanno già ottenuto in anteprima dispositivi come il Samsung Galaxy Book4 Edge. Su di essi sono poi stati condotti test che sollevano interrogativi sulle prestazioni effettive del chip.

Sfide e ottimizzazioni: il percorso iniziale del Snapdragon X Elite

Uno dei punti principali di critica riguarda i risultati ottenuti nei benchmark. In particolare su Geekbench, una delle poche piattaforme disponibili per i test su Windows 11 ARM al momento. Secondo i dati riportati da una persona su Reddit, il SnapdragonXElite ha registrato punteggi di 1.829 nel single-core e 11.537 nel multi-core. Questi risultati sono molto inferiori rispetto alle cifre che Qualcomm aveva presentato in eventi pubblici. In più un confronto diretto con l’iPhone 12Mini ha evidenziato che il chip ha ottenuto performance inferiori nel single-core. Suscitando dubbi sulla reale competitività del dispositivo rispetto alla concorrenza.

Le discrepanze di prestazioni potrebbero essere attribuite a diversi fattori. Tra cui le varianti dello Snapdragon XElite che differiscono per frequenza di clock e TDP. È emerso poi che Samsung ha implementato misure aggressive di gestione termica per evitare il surriscaldamento e il consumo eccessivo di energia. Il che potrebbe aver influito negativamente sulle prestazioni iniziali. Nonostante le criticità individuate, alcuni utenti hanno segnalato miglioramenti delle capacità dopo aver ricevuto aggiornamenti software. Tali sviluppi pongono l’accento sull’importanza di valutare il chip Snapdragon X Elite sulla base dei test iniziali. Ma anche nell’ottica di come potrà evolvere con il tempo attraverso ottimizzazioni software e aggiornamenti di sistema. Non ci resta che vedere come si evolverà la situazione in futuro. In particolare se le problematiche riscontrate riusciranno a trovare una soluzione effettiva.