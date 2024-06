Abbiamo visto arrivare non molto tempo fa il nuovo smartphone di fascia medio Google Pixel 8a ma a quanto pare l’azienda si è già portata avanti. Il colosso big G sta infatti ultimando già i lavori per la realizzazione del suo nuovo smartphone top di gamma Google Pixel 9. Il suo debutto ufficiale sul mercato non sembra essere molto lontano dato che, nel corso delle ultime ore, sono stati pubblicati in rete alcuni nuovi risultati benchmark dal portale Geekbench. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Google Pixel 9, il nuovo top di gamma di casa Google passa da Geekbench

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati in rete i risultati dei benchmark del prossimo smartphone top di gamma di casa Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 9. Il modello in questione dovrebbe essere quello base e non quello Pro. Per quanto riguarda prettamente i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 1653 punti in single core e 3313 punti in multi core.

Una delle cose più interessanti svelate da Geekbench riguarda però le performance di cui sarà dotato questo device. Secondo quanto riportato dai benchmark, il nuovo top di gamma di casa Google sarà alimentato dal processore Google Tensor G4. Quest’ultimo dovrebbe essere poi supportato da almeno 8 GB di memoria RAM e da una GPU Mali-G715. Insomma, le prestazioni non saranno certamente messe in discussione.

Sappiamo inoltre come potrebbe essere anche il suo design, grazie ad alcune immagini renders pubblicate qualche tempo fa. Il design ed il look del modulo fotografico non dovrebbero subire stravolgimenti rispetto al passato. Google Pixel 9 dovrebbe contare su due fotocamere posteriori. Ricordiamo inoltre che quest’anno saranno annunciati due ulteriori modelli, ovvero i prossimi Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL. Questi ultimi due modelli dovrebbero vantare la presenza di ben tre sensori fotografici posteriori. Nel corso delle prossime settimane, dovrebbero comunque arrivare ulteriori novità riguardanti questa nuova serie di smartphone a marchio Google.