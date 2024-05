Nel corso dei prossimi giorni saranno introdotte diverse novità in casa WindTre. A partire dalla giornata del 27 maggio 2024, in particolare l’operatore telefonico italiano apporterà alcune modifiche al suo catalogo di offerte mobile appartenenti alla gamma WindTre Super 5G. L’operatore introdurrà la nuova promo denominata WindTre Promo Limited Edition che permetterà di avere il doppio dei giga previsti solitamente con queste offerte. Ecco qui di seguito di che si tratta.

WindTre, tante novità in arrivo per le offerte della gamma WindTre Super 5G

A partire dalla giornata di lunedì 27 maggio 2024, l’operatore telefonico italiano WindTre introdurrà alcune novità per le sue offerte mobile della gamma WindTre Super 5G. Come già accennato in apertura, l’operatore renderà disponibile la nuova promo denominata WindTre Promo Limited Edition, con cui gli utenti potranno ricevere il doppio dei giga previsti con la propria offerta mobile.

Per il momento, sembra che questa promozione sarà a disposizione degli utenti fino al prossimo 16 giugno 2024, ma non è da escludere che l’operatore possa prorogarla ulteriormente anche in seguito.

Tra le varie proposte, troviamo le offerte mobile denominate WindTre Super 5G Under 14+, Under 30 e Over 60. Queste ultime includono ogni mese fino a 100 GB di traffico dati in 5G se si sceglie il pagamento su credito residuo e fino a 200 GB di traffico dati in 5G se si sceglie il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Oltre a questo, nel bundle di queste offerte troviamo poi fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo in entrambi i casi sarà pari a 9,99 euro al mese.

L’operatore sta anche proponendo l’offerta mobile WindTre Super 5G Under 14. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 50 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 6,99 euro al mese. Scegliendo il metodo di pagamento automatico Easy Pay, gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB per navigare.