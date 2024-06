Spusu sta per stupire ancora con due OFFERTE BOMBA

Lo scorso 13 giugno, l’operatore telefonico virtuale virtuale Spusu ha chiuso la disponibilità dell’offerta mobile Spusu 200 che supportava la navigazione sulle sole reti 4G. Nel corso dei prossimi giorni, però, l’operatore telefonico si sta preparando per stupire ancora con un’altra interessantissima proposta. L’operatore sta infatti per rendere disponibile la nuova offerta mobile denominata Spusu 200 XL 5G, che sarà in grado per l’appunto di supportare le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu si prepara a stupire gli utenti con la nuova offerta mobile Spusu 200 XL 5G

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu stupirà gli utenti con una nuova interessante proposta. Come già accennato in apertura, infatti, arriverà ufficialmente la nuova offerta mobile denominata Spusu 200 XL 5G. A differenza della precedente versione non più in commercio, questa nuova offerta includerà fino a 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Nel bundle dell’offerta saranno anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri e anche fino a 1000 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.

L’offerta in questione avrà un costo di soli 9,98 euro al mese ma non è tutto. Per tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare questa offerta, il primo mese del rinnovo sarà proposto ad un prezzo scontato di soli 4,98 euro. Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico virtuale Spusu lascerà gli utenti letteralmente senza parole. Ricordiamo comunque che i 1000 minuti di chiamate saranno disponibili presso i seguenti paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili altrettante offerte per chi volesse un maggiore quantitativo di giga per navigare.