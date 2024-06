I nostalgici dei tempi d’oro dei Nokia Lumia potrebbero presto trovare soddisfazione. Come? Grazie all’ultima creazione di HMD Global. L’azienda, famosa per aver gestito l’omonimo marchio di telefonia in passato, ha annunciato lo sviluppo di un nuovo smartphone Android. Il quale promette di rievocare il design iconico dei Lumia. Il dispositivo, con il possibile nome di HMD Skyline, si colloca nel segmento di fascia medio/alta. Presenterà caratteristiche tecniche e estetiche che richiamano l’epoca dei dispositivi Windows degli anni precedenti.

Il nuovo smartphone ispirato al Nokia Lumia: un tuffo nel passato

L’ elemento principale del nuovo HMDSkyline è il suo schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz. Quest’ ultimo assicura una visualizzazione fluida e dettagliata delle immagini. Alimentato dal potente chipset Snapdragon 7s Gen 2, il telefono sarà disponibile in varianti con 8 o 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. Garantendo prestazioni elevate e spazio sufficiente per le applicazioni e i dati degli utenti.

Dal punto di vista fotografico, HMD Skyline si presenta con un complesso sistema a tre fotocamere posteriori. Un sensore principale da 108MP per foto nitide e dettagliate, un’ultrawide da 8MP per catturare ampi paesaggi e un sensore da 2MP per foto macro o per il controllo della profondità. L’obiettivo frontale da 32MP promette selfie di alta qualità. Il telefono supporta la ricarica rapida con una batteria da 4.900mAh, che può essere caricata fino al 100% in tempi rapidi. Ciò grazie a un supporto di 33W (30W wireless).

In termini di design, il nuovo smartphone sarà disponibile in una varietà di colori eleganti. Tra cui nero, blu, giallo e rosa. Così da offrire ai clienti la possibilità di scegliere quello che meglio si adatta al loro stile. Il dispositivo è progettato per resistere agli elementi con la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Mentre integra tecnologie moderne come NFC e Bluetooth 5.2. Assicurando una connessione avanzata e compatibilità con altri device esterni.