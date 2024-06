Gli analisti si stanno interessando al nuovo smartphone di OnePlus che sarà presentato nel corso dei prossimi giorni. Il device in questione è l’Ace 3 Pro e il suo debutto sul mercato Cinese è previsto a breve.

Infatti, gli esperti si aspettano maggiori dettagli ufficiali nel corso di questa settimana. Nello specifico, la comunicazione di marketing per pubblicizzare il prodotto dovrebbe iniziare con un teaser trailer che mostrerà il design e alcune feature principali.

Tuttavia, in attesa di comunicazioni da parte di OnePlus, l’Ace 3 Pro è finito nel mirino dei leaker. Alcune caratteristiche del device sono state anticipate su Weibo, il social network cinese. In particolare, le indiscrezioni riguardano il design e le varianti di colore disponibili al lancio.

Si inizia a parlare seriamente dell’Ace 3 Pro, il nuovo smartphone di OnePlus avrà specifiche tecniche molto interessanti

Come è possibile ammirare nell’immagine in apertura di articolo, lo smartphone arriverà nei colori bianco e blu. Inoltre, il design sarà fortemente caratterizzato da un modulo fotografico di forma rotonda posizionato al centro della scocca posteriore. Le tre ottiche saranno da 50 Mp, 8 MP e 2 MP con una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Al momento non è possibile confermare se si tratta di immagini ufficiali o di ricostruzioni amatoriali. Per questo motivo bisogna attendere una comunicazione da parte di OnePlus per avere ulteriori dettagli da analizzare.

In ogni caso, le indiscrezioni indicano che l’Ace 3 Pro sarà caratterizzato da uno schermo OLED dotato di una risoluzione da 1.5K. Il produttore ha lavorato molto sul display per migliorare il comfort visivo e favorire l’utilizzo da parte degli utenti.

Considerando elementi come la luminosità massima, la fluidità e lo sfarfallio, il pannello ha ottenuto la valutazione A+ nei test effettuati da DisplayMate. Inoltre, il vetro protettivo frontale coprirà l’intera superficie, curvandosi sui bordi per fornire una sensazione premium agli utenti.

Tra le altre caratteristiche tecniche, emerge che OnePlus Ace 3 Pro sarà dotato di 16GB di RAM LPDDR5x e 1 TB di memoria interna di tipo UFS 4.0. La batteria da 6.100 mAh avrà la ricarica rapida a 100W e garantirà una elevata autonomia di utilizzo.