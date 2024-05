Quando si sente parlare di restyling si pensa subito ad aria fresca portata dal vento delle nuove novità o delle componenti cambiate con delle nuove. Allora sì che ritorna la curiosità di andare a provarle e interagire con esse. Un restyling effettuato non da molto ma ora disponibile su iPhone è quello di YouTube Music in precisione della modalità Now Playing.

Infatti la famosa piattaforma di streaming di musica ha effettuato un cambio di look per quanto riguarda alcune modalità.

YouTube Music, si parla di restyling?

Prima a dicembre su Android, adesso arriva su iPhone finalmente il nuovo redesign supportato da uno sfondo sfumato per quanto riguarda la modalità Now Playing di YouTube Music.

Prima la suddetta applicazione aveva adottato un colore fisso che si basava sulla copertine dell’album in ascolto per quanto riguarda sempre Now Playing. Adesso però con questo nuovo design questa modalità sfrutta una sfumatura molto più chiara nella parte superiore e più scura nell’inferiore. Grazie a questi colori si permette di risaltare di più i colori dei vari comandi presenti su YouTube Music.

Oltre a queste modifiche è stato completamente tolto il contenitore inferiore, il quale faceva da alloggio alle sezioni Up Next, Testi e Correlati. I quali si trovano adesso da soli senza nessun riquadro intorno.

Rinnovamento che YouTube Music vuole diffondere con velocità arrivando anche con la versione 7.01 su iPhone e iPad. Il quale può dare ancora qualche problema con l’aggiornamento. Quindi se non è presente basta chiudere l’app dalla modalità multitasking e riaprirla, dopo averla aggiornata.

Quindi si sta parlando di nuovi dettagli anche se non in grande quantità per quanto riguarda la piattaforma YouTube Music. I quali possono piacere a molti ascoltatori visto la rilevanza maggiore per quanto riguarda le funzionalità che sono presenti in fondo o in basso allo schermo durante l’eventuale riproduzione.