L’iPhone 16 Pro Max avrà una batteria più duratura?

Il notoin un recente rapporto ha diffuso una nuova interessante notizia riguardo Apple e il suo nuovo possibilee il suo lancio. Da qualche giorno stanno iniziando a circolare onlinea riguardo. Ora la “conferma” di Kuo ha condotto ad una notizia che renderà felici molti utenti. Di cosa si tratta?

Secondo quanto è stato riportato sembra che il nuovo smartphone, nella sua versione Pro Max dovrebbe utilizzare delle celle dotate di una maggiore densità di energia. Quest’ultime offriranno una durata della batteria superiore a parità di dimensioni.

Apple iPhone 16 potrebbe essere una realtà

In particolare, Kuo ha affermato che la densità energetica, espressa in Wh/kg, per le batterie che verranno utilizzate per l’iPhone Pro Max aumenterà. Ciò porterà dei vantaggi importanti sugli smartphone sia per quanto riguarda l’autonomia che la durata. E non è tutto. Sembra, infatti, che Apple stia lavorando anche al fine di evitare il presentarsi di surriscaldamento. A tal proposito, l’azienda di Cupertino ha deciso di utilizzare l’acciaio inossidabile come possibile soluzione termica.

Nel rapporto, riguardo suddetta introduzione, viene dichiarato che la scelta del materiale si basa su una solida motivazione. Infatti, l’acciaio inossidabile risulta essere meno efficace rispetto all’alluminio per il processo di dissipazione del calore. Eppure, è anche più robusto e riduce il pericolo di corrosione.

In più, l’utilizzo di una custodia della batteria in acciaio inossidabile per i nuovi iPhone mira a ridurre anche la difficoltà di rimozione della batteria. Quest’ultimo dettaglio aiuterà Apple a soddisfare i requisiti imposti dall’Unione Europea per la sostituibilità delle batterie. Con questa decisione l’azienda di Cupertino mira a raggiungere due obiettivi insieme: portare un evidente vantaggio ai suoi utenti e rispettare le nuove normative.

Al momento non è stato ancora presentata una dichiarazione ufficiale da parte da Apple. Ma è evidente che sono bastate queste prime indiscrezioni per accendere gli animi di appassionati ed esperti sul possibile futuro lancio di un nuovo iPhone 16 Pro Max.