WhatsApp, l'AI potrà essere usata per generare foto profilo

Tra tutte le novità che WhatsApp ha integrato ultimamente, ci sono svariate possibilità concesse agli utenti. Le funzioni che sono state introdotte infatti hanno reso l’applicazione ancora più unica nel suo genere, ponendola in posizione di vantaggio rispetto alle altre piattaforme di messaggistica.

Ora come ora WhatsApp riesce ad emergere nettamente rispetto ad altri colossi del settore, soprattutto per la sua grande sicurezza. Effettivamente sono diversi gli aspetti che consentono a questa famosissima applicazione di essere oggi la prima in classifica. I tantissimi aggiornamenti riportati nell’ultimo periodo lo testimoniano in pieno: WhatsApp sta facendo di tutto pur di diventare un punto di riferimento per tutti.

Tutto ciò sta accadendo anche questa volta siccome nuovi aggiornamenti bollono in pentola. L’applicazione di messaggistica avrebbe infatti appena introdotto nella versione beta la possibilità di generare nuove foto profilo usando l’intelligenza artificiale.

WhatsApp: l’AI generativa per le foto profilo, arriva l’aggiornamento

L’obiettivo di WhatsApp è tenere sempre alto il livello della privacy e con il nuovo aggiornamento attualmente disponibile in beta lo dimostra ancora una volta. La nuova versione 2.24.11.17 consente a tutti di poter generare immagini profilo con l’intelligenza artificiale.

In questo modo WhatsApp riesce a fornire un nuovo strumento che può permettere di usare delle immagini personalizzate senza dover mostrarsi realmente. All’interno dell’apposita barra che WhatsApp sta per integrare, servirà solo descrivere che tipo di immagine si desidera. A quel punto sarà l’intelligenza artificiale a generare quanto espresso.

Rispetto all’attuale barra di ricerca “Meta AI“, diventerebbe tutto molto più semplice ed immediato. Non bisognerà infatti descrivere l’immagine da generare in una chat e attendere per poi salvarla e caricarla come foto, in quanto il nuovo strumento renderà tutto più agevole. Almeno per il momento non si sa quando la funzionalità diventerà ufficiale per tutti, ma al momento sono solo alcuni a poterla testare tra gli sviluppatori.